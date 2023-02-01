برشلونة للابتعاد بالصدارة أمام بيتيس

دوليه

يحل برشلونة اليوم ضيفا على ريال بيتيس في اللقاء المؤجل من المرحلة 17 من الدوري الإسباني وهو يسعى إلى تحقيق الفوز والابتعاد في صدارة الترتيب. ويتقدم برشلونة الفرق برصيد 47 نقطة وبفارق 5 نقاط عن غريمه ريال مدريد الثاني، بينما يحتل بيتيس المركز السادس بـ 31 نقطة.

وبدأ برشلونة أول من أمس الاستعداد الجدي لمواجهتي اليوم أمام بيتيس، وبعدها إشبيلية، عقب الفوز على جيرونا السبت 1-0، وتعزيز صدارته لجدول الترتيب.

ويستعد فريق المدرب تشافي هرنانديز لدخول منعطف مهم في مسيرته نحو استعادة لقب الليغا الذي غاب عنه آخر موسمين لمصلحة غريمه التقليدي ريال مدريد، حيث سيخوض مواجهتين مرتقبتين أمام كبيري إقليم الأندلس، بداية بريال بيتيس اليوم على ملعب (بينيتو فيامارين)، وهي المباراة المؤجلة من الجولة 17، ثم الأحد عندما يستقبل إشبيلية على ملعب «سبوتيفاي كامب نو» ضمن الجولة 20.

وكان البلوغرانا قد حقق فوزا صعبا السبت على جيرونا في عقر داره بهدف نظيف، ليحافظ على صدارته المنفردة لجدول الترتيب، قبل أن يستقبل هدية ثمينة في اليوم التالي مباشرة بسقوط غريمه التقليدي ريال مدريد بتعادل سلبي مع ريال سوسيداد وزيادة الفارق بينهما لـ 5 نقاط.

من جانب آخر عاد رايو فايكانو بثلاث نقاط ثمينة من عقر دار فياريال بعد أن تغلب عليه بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس على ملعب «لا سيراميكا» في ختام الجولة الـ19 بالدوري. ويدين الفريق المدريدي بالفضل في هذا الفوز الثمين لمهاجمه الواعد سرخيو كاميو صاحب الهدف الوحيد في الدقيقة 70. وبهذه النتيجة يتوقف مسلسل اللا خسارة لفريق «الغواصات الصفراء» في الليغا في آخر 5 جولات، وتحديدا منذ خسارته بهدفين نظيفين على ملعبه أيضا على يد مايوركا. كما فقد فياريال بهذه الخسارة فرصة حصد 3 نقاط كانت ستدفعه نحو المربع الذهبي، ومزاحمة أتلتيكو مدريد على المركز الرابع بعد أن تجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز الخامس، ويبتعد بفارق 3 نقاط خلف الأتلتي. ورفع الفريق المدريدي رصيده إلى 29 نقطة يقفز بها للمركز السابع.

