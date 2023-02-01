الأهلي يبدأ مشواره المونديالي أمام أوكلاند

دوليه

يبدأ الأهلي المصري اليوم مشواره في بطولة كأس العالم للأندية التي تنظمها المغرب للمرة الثالثة في تاريخها وذلك بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

ويشارك الأهلي في المونديال باعتباره وصيفا لقارة أفريقيا بعدما تم نقل البطولة للمغرب ومشاركة الوداد فيها كبطل للقارة السمراء. وإذا تجاوز الأهلي عقبة أوكلاند في المباراة الافتتاحية اليوم فإنه سيواجه سياتل ساوندرز الأميركي في ربع النهائي وحال التأهل فإنه سيلتقي ريال مدريد الإسباني في نصف النهائي. واستبعد الأهلي بعض لاعبيه قبل انطلاق البطولة مباشرة أبرزهم الواف الجديد محمد الضوي «كريستو» وبرونو سافيو وأيمن أشرف وشادي حسين والحارس مصطفى مخلوف. ويغيب عن القائمة أيضا الثلاثي المصاب كريم فؤاد وأكرم توفيق والحارس مصطفى شوبير.

لكن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي يمتلك الكثير من الأسلحة الجاهزة للتألق في المونديال ولذلك سيلعب اليوم للفوز. ومن المنتظر أن تضم تشكيلة الأهلي محمد الشناوي وعلي معلول ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وحمدي فتحي وأليو ديانغ وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر وكهربا.

وسبق للأهلي المشاركة في 7 بطولات كأس العالم للأندية وتعد تلك المشاركة هي الثامنة في تاريخه ليصبح ثاني أكثر الأندية المشاركة في البطولة بعد أوكلاند سيتي. وشارك النادي الأهلي في البطولة أعوام 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020، 2021.

