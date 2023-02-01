كانسيلو إلى بايرن.. وزياش إلى سان جرمان

دوليه

حسم نادي بايرن ميونخ صفقة النجم البرتغالي جواو كانسيلو في آخر أيام فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2022-2023. وأعلن النادي الألماني في بيان رسمي أمس تعاقده مع الظهير جواو كانسيلو، قادمًا من صفوف مانشستر سيتي. وأوضح بايرن ميونخ، أن كانسيلو وقع على عقود انتقاله للنادي البافاري، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي. وكشف بايرن ميونخ عن قميص كانسيلو الذي سيرتديه الوافد الجديد، حيث سيحمل على ظهره، الرقم 22. وبحسب التقارير، فإن الاتفاق يتضمن بند خيار الشراء بقيمة 70 مليون يورو، يتيح لبايرن ميونخ، ضم اللاعب بنهاية الموسم. من جانب آخر، أجرى المغربي حكيم زياش لاعب تشلسي الفحوصات الطبية بنجاح تمهيدا لانتقاله إلى باريس سان جرمان الفرنسي. وذكرت موقع «فوت ميركاتو» الفرنسي إن صيغة الصفقة ستكون على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وتتضمن خيار شراء النجم الذي تألق مع منتخب بلاده وساهم في احتلال «أسود الأطلس» المركز الرابع بمونديال قطر. وأشارت وسائل إعلام فرنسية وبريطانية أن زياش (29 عاما) الذي لديه عقد مع تشلسي يمتد حتى صيف 2025، رفض عرضين من فريقي نيوكاسل وإيفرتون ولم يوافق على الانتقال إلى روما، مفضلا الذهاب إلى سان جيرمان واللعب في «حديقة الأمراء» إلى جانب ليونيل ميسي وكليان مبابي ونيمار.

