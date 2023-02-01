فالنسيا ينفصل عن غاتوزو

دوليه

أعلن نادي فالنسيا أول من امس عن فسخ عقد مدربه الايطالي جينارو غاتوزو «بالتراضي»، وذلك بعد اقل من 24 ساعة على الخسارة الاخيرة امام بلد الوليد 0-1 الأحد في منافسات الدوري الاسباني. وعُين غاتوزو، 45 عامًا وبطل مونديال 2006، في منصبه الصيف الماضي فقط، عندما وقّع عقدًا لمدة عامين مع النادي. إلا انّه لم ينجح في تحقيق نقلة نوعية في اداء الفريق، فلم يفز فالنسيا في اي من مبارياته الاربع الاخيرة في «لا ليغا» (ثلاث هزائم وتعادل). ويحتل الفريق حاليًا المركز الرابع عشر في الترتيب بـ20 نقطة وبفارق 14 نقطة عن المركز الرابع. وجاء في تغريدة نُشرت عبر حساب فالنسيا في تويتر «قرر نادي فالنسيا بالاتفاق مع المدرب جينارو غاتوزو فسخ العقد الذي يربط بين الطرفين».

