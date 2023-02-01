وست هام إلى ثمن النهائي

دوليه

تأهل وست هام إلى ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي، بفوزه على مضيفه ديربي كاونتي 2-0، أول من أمس في الدور الرابع. وانتهى الشوط الأول بتقدم وست هام بهدف سجله جارود بوين في الدقيقة العاشرة.ثم أضاف الجامايكي ميشيل أنطونيو الهدف الثاني في الدقيقة 50. تعادل أودينيزي مع فيرونا حسم التعادل الإيجابي المبارة التي جمعت بين أودينيزي وضيفه هيلاس فيرونا أول من أمس ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإيطالي «السيري آ». وعلى ملعب «فريولي»، أهدت النيران الصديقة الضيوف الهدف الأول خلال اللقاء، عندما سجل رودريغو بيكاو هدفا بالخطأ في مرماه، بعد 4 دقائق فقط من انطلاق صافرة البداية. وأدرك أصحاب الأرض التعادل بهدف حمل توقيع لازار ساماردزيتش في الدقيقة 21 من عمر اللقاء. وبهذا التعادل، تقاسم الفريقان نقاط المباراة، ليرتفع رصيد أودينيزي إلى 29 نقطة بالمركز الـ7، وفيرونا إلى 18 نقطة في الترتيب الـ18.