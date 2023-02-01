الأبيض والأخضر في قمة مرتقبة

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يسعى الكويت المتصدر إلى الابتعاد في الصدارة عندما يواجه العربي اليوم في الساعة 07:15 مساء اليوم على ستاد صباح السالم في قمة الجولة الثانية عشرة من الدوري الممتاز والتي تشهد اليوم أيضاً مباراة السالمية مع الساحل في الساعة 04:35 مساءً على ستاد علي صباح السالم. وقدّم اتحاد الكرة موعد المباراتين لتقاما اليوم بدلاً من الجمعة، وذلك لمنح الفرصة للأخضر والسماوي من أجل الاستعداد لنهائي مسابقة كأس ولي العهد الذي سيجمعهما الإثنين المقبل. وتعود عجلة المنافسة للدوران بعد التوقف منذ 20 ديسمبر الماضي لمشاركة الأزرق في «خليجي 25» ثم إقامة مباريات الدور التمهيدي والدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمير.

ويتصدر الأبيض جدول الترتيب برصيد 22 نقطة بفارق 4 نقاط عن العربي أقرب مطارديه والساعي لتحقيق الفوز من أجل تقليص الفارق إلى نقطة واحدة وإبقاء المنافسة مشتعلة قبل التفرغ للمباراة النهائية أمام السالمية.

ورغم أن نتائج الأخضر جيدة جداً مع مدربه البوسني روسمير سفيكو إلا ان الفريق لم يصل بعد إلى المستوى الذي تنتظره الجماهير، خصوصاً في الجانب الهجومي الذي يضم أسماء مميزة عدة في مقدمتها الليبيان محمد صولة والسنوسي الهادي، والنيجيري كينغسلي إيدو وعلي خلف وسيف الحشان وسلمان العوضي، بالإضافة إلى الوافد الجديد التونسي بسام الصرارفي.

في المقابل، يدرك الكويت ومدربه البحريني علي عاشور أن الفوز في مواجهة اليوم سيمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة لأنه سيبتعد بفارق مريح عن بقية الفرق، لكن الأبيض هو الآخر لم يظهر بمستوى مطمئن في مسابقة كأس الأمير بعد تأهله بشق الأنفس على حساب التضامن أولاً بركلات الترجيح، ثم على السالمية بهدف دون رد بعد التمديد. وعزز الفريق صفوفه بالتعاقد مع التونسي ياسين عامري صاحب هدف الفوز على السالمية والبحريني محمد المرهون، واستغنى عن العماني أرشد العلوي.

وفي المباراة الثانية التي تجمع السالمية صاحب المركز السادس برصيد 14 نقطة مع الساحل الذي يتذيل الترتيب برصيد 8 نقاط، فلن تكون مهمة السماوي سهلة أمام فريق يقدم عروضاً مميزة لا تتناسب مع المركز الذي يحتله في جدول ترتيب الدوري. وكان الساحل في طريقه إلى إقصاء القادسية من الدور التمهيدي لمسابقة كأس الأمير لولا الهدف المتأخر للأصفر الذي سجله سلمان البوص ثم الفوز في الوقت الإضافي 3-1، في مباراة قدم فيها فريق المدرب محمد دهيليس عرضاً قوياً. في المقابل، ظهر السالمية بصورة باهتة أمام الكويت في الدور ربع النهائي وخسر المباراة بهدف دون رد. ويتعين على مدرب الفريق المخضرم محمد إبراهيم معالجة الأخطاء العديدة التي ظهرت في المباراة الماضية. ويفتقد السماوي مهاجمه آسو رستم الذي أنهى عقده مع الفريق بحجة عدم حصوله على مستحقاته المالية.

