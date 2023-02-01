«الهجن الدولية» تنطلق السبت المقبل

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تنطلق بطولة الكويت الدولية السنوية لسباقات الهجن السبت المقبل بمشاركة واسعة من ملاك الهجن في الكويت وعدد من الدول الخليجية والعربية متضمنة 98 شوطا وتقام على مدى ستة ايام بمضمار الشهيد فهد الأحمد التابع للنادي الكويتي لسباقات الهجن منظم البطولة. وقال رئيس النادي حسين الدواس اول من امس إن البطولة باتت من اهم الملتقيات التي تجمع محبي هذه الرياضة العربية الأصيلة من الدول الخليجية والعربية وذلك بفضل دعم سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد حفظه ورعاه مثمنا دعم سموه لأبنائه من عشاق هذه الرياضة. وأكد الدواس أن اللجنة المنظمة للبطولة بكافة اللجان العاملة أتمت استعداداتها لبدء سباقات البطولة لاسيما بما يتعلق بمراسم حفلي الافتتاح والختام، مشيرا إلى الاقبال الكبير للتسجيل بأشواط البطولة من قبل ملاك الهجن. وذكر أن اللجنة رصدت جوائز قيمة للملاك الفائزين في السباقات وهي 75 سيارة وجوائز نقدية مجزية اضافة الى الكؤوس والرموز والسيوف والخناجر المرصعة بالذهب والفضة كما خصصت أشواطا لتنافس الهجن من الانتاج المحلي بالبلاد لدعم ملاك الهجن في الكويت وتشجيعهم على الانتاج. وأوضح أن هذه البطولة دائما ما تتسم سباقاتها بندية وإثارة كبيرة نظرا لمشاركة أجود الهجن في المنطقة الخليجية بها وهي الأفضل بالعالم خصوصا الشوط الرئيسي بالبطولة الذي سيقام على السيف الذهبي المقدم من سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في اليوم الختامي لها. وأوضح الدواس أن الهجن المشاركة من خارج البلاد بدأت بالتوافد استعدادا للمشاركة في السباقات، مشيرا الى ان اللجنة ستطبق جميع القوانين المتبعة في هذه السباقات.

