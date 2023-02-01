المهرجان الدولي للخيل العربية يبدأ اليوم

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تنطلق اليوم فعاليات مهرجان الكويت الدولي للخيل العربية 2023 والتي ينظمها مركز الجواد العربي «بيت العرب» الحالي بحضور ومشاركة عدد كبير من ملاك ومربي الخيل العربية في الكويت وخارجها.

وتشمل الفعاليات البطولة الدولية العاشرة (تصنيف – A) للخيل العربية في الفترة من 1 وحتى 4 فبراير الحالي، والبطولة الدولية للخيل العربية المصرية في الفترة من 16 وحتى 18 الشهر ذاته.

وأعربت الشيخة سارة الصباح المديرة العامة لمركز الجواد العربي ورئيسة اللجنة العليا المنظمة للمهرجان عن سعادتها البالغة بالجهوزية التامة لإقامة هذه البطولات التي تهدف لتشجيع المنافسة الدولية، ودعم عشاق الخيل العربية ومربيها، وإتاحة الفرصة للمربين كافة لإبراز إنتاجهم المحلي المتميز للعالمية، مشيرة الى أن اللجنة العليا للمهرجان تسعى جاهدة من خلال أعضائها إلى تطوير العروض والبطولات التي ينظمها ويشرف عليها مركز الجواد العربي بصفته الجهة الرسمية المعنية بحفظ وتوثيق سلالات الخيل العربية، والذي انعكس على مكانة الكويت لدى المنظمات العالمية المختصة بالخيل العربية مثل منظمتي «ايكاهو» و«الواهو» ومنح البطولات التي تنظمها أعلى تصنيف.

كما لفتت الشيخة سارة الصباح الى أن المربط الرسمي لدولة الكويت قد حقق منذ تأسيسه في عام 1980 العديد من الانجازات التي ساهمت في تعزيز الدور الثقافي والريادي للبلاد على المستويات المحلية والاقليمية والعالمية كافة، لا سيما ما يتعلق منها بالخيل العربية التي تعد من العناصر المتأصلة في المنظومة الثقافية والتراثية الإسلامية والعربية، مؤكدة على أهم أهداف مركز الجواد العربي والمتمثلة في المحافظة على سلالات الخيل العربية، وتتبع أصولها عبر توفير الامكانات كافة وتذليل الصعوبات التي تحول دون الوصول اليها والارتقاء بها، بالاضافة الى مواكبة المشاريع والمعالم الحديثة في دولة الكويت الحبيبة والتي تستقطب بكل ترحيب المهتمين من الداخل والخارج.

بدوره، أشار مدير البطولة السيد عبدالله البريهي الى استمرار نظام التحكيم والذي يقتضي إلغاء أعلى وأقل درجة وهو النظام الذي طبق للمرة الاولى في مهرجان الكويت الوطني للجواد العربي في عام 2017.

وأضاف في مؤتمر صحافي نظمه مركز الجواد العربي، للإعلان عن انطلاق مهرجان الكويت الدولي للجواد العربي 2023 «ان المكانة المتميزة التي يتمتع بها مركز الجواد العربي داخل الكويت وخارجها، مرجعها الأساسي ثقة ملاك ومربي الخيل العربية المحليين، وجهودهم المبذولة للارتقاء بمستوى الخيل العربية، وحرصهم على المشاركة في الفعاليات والأنشطة الوثيقة الصلة بالخيل والتي تنظم من خلال مركز الجواد العربي والشكر موصول لمربي وملاك الخيل العربية جميعاً وكذلك جميع وزارات وهيئات الدولة المساندة على تعاونها وحرصها المعهود في الاعداد والتحضير والمتابعة لفعاليات البطولة.

من جانبه، كشف عضو اللجنة العليا المنظمة للمهرجان مسؤول لجنة تسجيل الخيل ناصر بورسلي عن أعداد الخيل الكبيرة المشاركة في البطولتين، مشيراً الى أن عدد الخيل المشاركة في البطولة الدولية العاشرة للخيل العربية بلغ 298 جواداً، وعدد الخيل المشاركة في البطولة الدولية للخيل العربية المصرية 211 جواداً، بإجمالي بلغ 509 جياد، وهو ما توقعته اللجنة خصوصاً مع إلغاء شرط التأهيل للمشاركة في المهرجان، كما تم اختيار لجنة التحكيم للبطولة الدولية العاشرة (تصنيف – A) بعناية بحيث يجب ألا يكون أكثر من حكم واحد من نفس الدولة، وذلك تطبيقا للقانون الصادر مؤخرا من منظمة الإيكاهو الخاص بتنظيم البطولات ذات التصنيف – A.

