الصيفي: القادسية ظلمني

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انتقد المحترف الأردني عدي الصيفي إدارة نادي القادسية بعد قرار الاستغناء عنه قبل يوم واحد من إغلاق باب الانتقالات الشتوية. وقال الصيفي في مقطع فيديو نشره على حسابه الشخصي في «سناب شات» إنه فوجئ عند دخوله تدريبات الأصفر بإبلاغه أن إدارة النادي فسخت عقده دون سابق إنذار، معتبراً أنه تعرض لظلم كبير. وأوضح: «رغم أنني حرصت قبل شهرين، بعد الخسارة أمام الساحل في الدوري الممتاز، على الجلوس مع الإدارة، وإبداء رغبتي في فسخ التعاقد، إذا كان الأمر في مصلحة القادسية، لاستقطاب محترفين آخرين، ثم عدت قبل 20 يوما وكررت الأمر»، مشيراً إلى أن رد النادي كان التمسك به، والتأكيد على حاجة الفريق لخدماته. واعتبر الصيفي قرار القادسية، بمثابة «إنهاء لمسيرته في الملاعب»، عطفا على صعوبة إيجاد فريق بديل نظرا لضيق الوقت، وصعوبة الجلوس من دون فريق نصف موسم كامل»، مضيفاً: «ما زلت قادرا على العطاء، والقادسية ليس مخولا للحكم على إنهاء مستقبلي الكروي». وقال: «القادسية لم يظلمني فقط، بل ظلم أولادي وأسرتي، نظرا للارتباطات الدراسية، واستقراري في الكويت، والالتزامات المالية المكلف بها كرب أسرة». واقترب الأصفر من التعاقد مع مواطن الصيفي، محمود المرضي الذي سبق له اللعب مع النادي العربي.

