الأصفر انفرد بصدارة «الطائرة»

محلية

انفرد القادسية بصدارة الدور التمهيدي لدوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة بفوزه الصريح على العربي 3-0 أول من امس، فيما تغلب كاظمة على برقان بالنتيجة ذاتها أول من امس أيضاً.

ورفع الأصفر رصيده إلى 21 نقطة من 8 مباريات في مقدمة الترتيب، يأتي بعده كاظمة بـ 20 نقطة من 11 مباراة، ثم العربي والكويت بـ 17 نقطة من 8 مباريات لكليهما، يأتي بعدهما الجهراء 13 نقطة من 10 مباريات، ثم برقان 5 نقاط من 8 مباريات، وأخيراً الساحل 9 نقاط من 9 هزائم.

وينص نظام البطولة على تأهل الفرق الأربعة الأولى إلى المربع الذهبي حيث سينال صاحب المركز الأول نقطتين، والثاني نقطة، فيما يدخل الثالث والرابع المنافسة دون رصيد. ويقام المربع الذهبي بنظام الدوري من قسمين على أن يحقق اللقب من يجمع أكبر قدر من النقاط. ونظرياً تأهلت أندية القادسية والعربي والكويت وكاظمة إلى الدور النهائي.

ورغم فوز القادسية بثلاثة أشواط نظيفة إلا انه عانى كثير في تحقيق الانتصار إذ بدأت المباراة بصورة متكافئة قبل أن يأخذ الأصفر الأفضلية من خلال التركيز على الجانبين الدفاعي والهجومي وهو ما منحه الفرصة في انهاء الشوط الأول لمصلحته 25-21.

وحاول العربي العودة إلى المباراة في الشوط الثاني وقدم مستويات مميزة إلا أن رغبة الأصفر في الفوز كانت أكبر وهو ما مكنه من إنهاء الشوط الثاني بصعوبة 29-27.

واستمرت المنافسة في الشوط الثالث بتبادل الفريقين التقدم حتى النقاط الأخيرة التي حسمها القادسية لمصلحته 25-23 محققا النقاط الثلاثة كاملة. وفي المباراة الثانية حقق كاظمة انتصارا مريحا على برقان المجتهد بثلاثة أشواط دون رد بواقع 25-18، 25-21، 25-18.

