«عمومية الآسيوي» تنعقد في المنامة اليوم

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تتجه الأنظار اليوم إلى العاصمة البحرينية المنامة، وذلك عندما تعقد الجمعية العمومية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اجتماعها الثالث والثلاثين، حيث سيجري انتخاب المكتب التنفيذي في الاتحاد للدورة 2023-2027، إلى جانب ممثلي قارة آسيا في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويجري الاجتماع في مركز الخليج للمؤتمرات بالعاصمة المنامة، حيث يشهد اجتماع الجمعية العمومية ترشيح الشيخ سلمان بن إبراهيم دون منافس لمنصب الرئيس.

وتعتبر الجمعية العمومية في الاتحاد الآسيوي، السلطة الأعلى في صنع القرارات، وسوف تقوم بانتخاب الأعضاء المرشحين لشغر المناصب الرئيسية في المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم ومجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم. كما تبحث الجمعية العمومية خلال الاجتماع اختيار الدولة المضيفة لكأس آسيا 2027، حيث سيكون التركيز على الاتحاد السعودي لكرة القدم الذي بات المرشح الوحيد لاستضافة النسخة التاسعة عشرة من جوهرة البطولات في قارة آسيا.

وسوف يجتمع ممثلو الاتحادات الوطنية والإقليمية في الاتحاد الآسيوي، بشكل شخصي للمرة الأولى منذ انعقاد الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية في باريس خلال يونيو 2019، ويحضر الاجتماع أيضاً السيد جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، والذي ينتظر أن يقوم بإلقاء كلمة خلال الاجتماع.

كما ينتظر أن يقوم رئيس الاتحاد الآسيوي بالحديث عن التطور الكبير والواضح الذي حققته كرة القدم الآسيوية، والذي كانت أبرز معالمه من خلال المستويات المميزة لمنتخبات القارة خلال كأس العالم 2022 في قطر، حيث تأهلت ثلاثة منتخبات آسيوية للمرة الأولى إلى دور الـ16.كما سيتم التركيز بشكل مفصل على برامج ومبادرات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الهادفة إلى الارتقاء بمعايير اللعبة في قارة آسيا.

