قرعة «الكراتيه العربية» اليوم

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تقام في 05:00 مساء اليوم، قرعة بطولة الاندية العربية الخامسة للكراتيه (رجال وسيدات) في فندق موفمبيك البدع، والتي ينظمها نادي اليرموك على مدى يومين (الخميس والجمعة) بمشاركة عربية كبيرة قوامها 150 لاعبا يمثلون 17 ناديا من 8 دول، والأندية هي: اليرموك والكويت والشباب وبرقان والفتاة (الكويت)، والشارقة والشارقة للمرأة وشباب الأهلي واتحاد كلباء (الامارات) والنصر (السعودية) والوحدة (اليمن) وام قصر والبلدية واتحاد البصرة (العراق) والشرطة (سوريا) وشباب البريكي (الجزائر) وبيت لاهيا (فلسطين). وتشمل منافسات البطولة الكاتا فردي (رجال وسيدات) والكاتا جماعي (رجال وسيدات) وتقام منافساتها الخميس، بينما تقام يوم الجمعة منافسات القتال جماعي (كومتية) رجال وسيدات يعقبها حفل ختام البطولة. وتقام اليوم ايضا، عملية تسجيل لاعبي الفرق المشاركة في البطولة وكذلك اجتماع الحكام. من جانبه، رحب منسق عام بطولة الاندية العربية الخامسة للكراتيه محمد القطان، بضيوف الكويت المشاركين في البطولة في بلدهم الثاني، متمنيا لهم طيب الاقامة. وقال: «يستضيف نادي اليرموك هذه البطولة، في ظل التطور الكبير الذي شهدته لعبة الكراتيه بالنادي، الى جانب الامكانات العالية التي يمتلكها اليرموك لاستضافة هذا الحدث العربي».

وأكمل، حرصت اللجنة المنظمة العليا للبطولة برئاسة رئيس النادي احمد الجاركي وجميع اللجان العاملة، على الاستعداد الجيد لهذا الاستحقاق العربي من خلال تذليل كافة العقبات التي تواجهه لتقام في جو رياضي اخوي، ولخلق روح التنافس بين الشباب العرب. وأضاف القطان: سعداء بهذا التنظيم، واتوقع ان تشهد البطولة مستوى فني كبير في ظل مشاركة الأندية بمحترفين عالميين بهذه اللعبة». وحول ضيوف البطولة، أوضح القطان، ان بطولة الأندية العربية للكراتيه بنسختها الخامسة، ستشهد حضور مميز من قيادات اللعبة على المستوى العربي منهم رئيس الاتحاد العربي للكراتيه السعودي د. ابراهيم القناص واعضاء الاتحاد العربي، ورئيس الاتحاد الكويتي محمد الجاسم إلى جانب سفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي للدول العربية المشاركة في البطولة.

وختم القطان حديثه، متمنيا التوفيق للفرق واللاعبين المشاركين في عربية الاندية للكراتيه، وان تكون احد اسباب تطور اللعبة عربيا ما سينعكس ايجابا على مستوى اللاعبين وكذلك المنتخبات الوطنية مستقبلا.

