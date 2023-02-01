خطوات لا بد منها قبل تشكيل الحكومة الجديدة

الاخيرة

حين تفتقد الحكومة إلى خطة منهجية في إدارة الدولة تقع في فخ التخبط، وتصبح كل الاجراءات عديمة الجدوى ما يتسبب في زعزعة أعمالها، وبالتالي تسهل سيطرة السلطة التشريعية عليها، لذلك فإن الاستقالة السريعة لمجلس الوزراء لم تكن مستغربة، لأنه ولد أساسا على خلل لا يمكن تلافيه إلا في إعادة تركيبه من جديد، وبما يتناسب مع ما تحتاجه البلاد.

هذه الحقيقة يمكن أن تكون صحيحة في وضع مختلف عما تعيشه الكويت منذ الانتخابات الأخيرة التي أدت نتائجها إلى جرعة تفاؤل كبيرة، ودلت بعض الاشارات على امكانية التعاون بين السلطتين، غير أن كل هذا سقط حين أراد كل فريق اثبات قدرته على الامساك بنقاط قوة تمكنه من تحقيق أهدافه بعيداً عن مطالب الفريق الآخر، والامكانات المتاحة.

لكن الواقع كان غير ذلك، إذ بسبب غياب المنهجية الواضحة سقطت الحكومة الأخيرة بعد أكثر من مئة يوم بقليل، وهذا أمر لا بد من بحثه من أجل تلافيه إذا كانت النية صادقة لجهة العمل المؤسسي السليم، والعمل على حل المشكلات العالقة.

السؤال الواجب الاجابة عنه هو: هل فعلا أن أزمة القروض هي من فجر العلاقة بين الحكومة والمجلس، واذا كان الأمر على هذا النحو لماذا لم تستفد الحكومة من منسوب التفاؤل الكبير في العلاقة بينها وبين المجلس كي تعيد لغة الحوار بين الطرفين، وحل المشكلة بعيدا من هذا الشلل في مؤسسات الدولة الناتج عن الاستقالة، وعدم انعقاد المجلس؟

الحقيقة أن هناك خللا كبيرا اذا لم نعترف به فاننا ندفن رأسنا في الرمال ولا نرى مشكلاتنا، فعدم استقرار المنصب الوزاري أصبح عادة كويتية، لا سيما في السنوات العشرين الأخيرة، التي حملت الكثير من التطورات في المنطقة، وانعكست على الوضع الداخلي، غير أننا تركنا الأمور تجري وكأن البلاد متروكة، أو كما نقول «الكويت تسير على البركة».

لن نتحدث بالمثاليات وأن هذا بلدنا يجب أن نحافظ عليه، فهذه بديهية لا ينكرها إلا كل عدو للكويت، إنما علينا أن نستفيد من الوضع الداخلي وكذلك الاقليمي والدولي، ونعمل على تصحيح المسارات الاجتماعية، والاقتصادية والمالية والسياسية كي نستطيع المواجهة، وهذا يحتاج إلى مؤسسات مسؤولة، وإلى مسؤولين يدركون أن العام أهم من الشخصي وليس العكس، فأي خلافات يجب أن تكون لها آلية للحل، لأنها إذا تركت على عواهنها ستؤدي إلى استفحالها، وبالتالي تتحول معضلة لا يمكن حلها إلا بعملية جراحية.

فهل يدرك أصحاب الحل والعقد هذا الأمر، أم سنبقى ندور في حلقة مفرغة، علما أن أبواب الحل أمامنا، لكن تحتاج إلى من يفتحها؟

إذا لم تحل هذه القضية قبل تشكيل الحكومة العتيدة، أعتقد أن الحكومة الجديدة ستسقط في فخ عدم وجود منهجية لإدارة الدولة، وبالتالي لا طبنا ولا غدا الشر، فهل من مدرك مخاطر هذا الأمر؟

