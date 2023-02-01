نريد مسؤولين يشترون بـ... ساعاتهم!

الاخيرة

لا تنهض الأمم وتتطور إلا بمواكبتها للتقدم التكنولوجي السريع والثورة المعلوماتية القائمة والقادمة، عدا ذلك نصبح كمن يسابق طائرات الآخرين النفاثة عبر ركوب الافيال والجمال أي منافسة أدوات ووسائل العصر الحاضر شديد التقدم بأدوات العصور السحيقة وبالطبع تعرف نتائج مثل ذلك السباق بشكل مسبق!

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المثال السابق يتطابق تماما مع الوزارات وقيادات المؤسسات والشركات والهيئات الحكومية فلا يصح ونحن في خضم الثورة المعرفية والتقنية الضخمة أن تسلم تلك المؤسسات الحكومية للأميين بعلوم العصر وعدا ذلك ستبقى الكويت مكانك سر وتزداد تخلفاً وتزداد الفجوة الحضارية مع الأشقاء ممن شهدنا تحولهم السريع لعلوم التقنيات الحديثة وخلقهم وزارات للتقدم العلمي ووزراء شباباً من المبرزين بتلك التقنيات، نحتاج بالكويت لخلق أرشيف معلومات حديث يضم من تخرج بتفوق وتميز بتلك العلوم كي يتم تحميلهم أعباء المسؤولية في جميع قطاعات الدولة لينهضوا بها وعدا ذلك سننتظر فوز السلحفاة على الأرنب أو الفيل على الطائرة!

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آخر محطة:

نرجو أن يكون أول اختبار للجان اختيار القيادات الجديدة هو سؤال المتقدم حول كيفية شرائه لحاجياته، إن أجاب باستخدام محفظة الجيب التقليدية يتم ابعاده لعدم مواكبته بعلوم العصر... أما إذا ثبت انه يستخدم هاتفه أو ساعته للشراء حينها يتم قبوله!

