الكويت فقدت الأديب والشاعر فاضل خلف

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غيب الموت الأديب والشاعر فاضل خلف حسين التيلجي عن عمر يناهز 96 عاماً وقد اشتهر التيلجي بعلمه وأدبه ودماثة خلقه، وشغفه بالشعر والثقافة، حيث أصدر مجموعة من الدواوين الشعرية والمؤلفات ومنها أزهار الخير 1987 وأصابع العروس مجموعة (قصصية) 1989 ولبنان والوجه الضبابي في حربها الأهلية 1989 وسعاد الصباح دراسة نقدية لشعرها 1992 وكاظمة وأخواتها (ديوان شعر) وعن الشاعر عبدالله سنان وله ترجمات من الآداب العالمية، خصوصا الأدب الانكليزي.

ويعتبر الراحل أحد فرسان الشعر في الكويت وأحد القصاصين وفوق ذلك هو مؤرخ وناقد أدبي له مكانته ووزنه في الساحة الأدبية محلياً وخليجياً وعربياً وتلقى تعليمه في المدرستين الشرقية والمباركية وزاول مهنة التدريس في المباركية والشرقية والصباح من عام 1944 – 1952 كما عمل في دائرة المعارف من عام 1952 – 1954. و بدأ الكتابة منذ الصغر ونشر مقالاته وقصصه في الصحف المختلفة المحلية والعربية منذ أربعينيات القرن الماضي فقد كتب في مجلات البعثة وكاظمة والكويت، الى جانب الصحف المحلية التي صدرت بعد الاستقلال. يُذكر أن الأديب التيلجي من مواليد الثاني من أكتوبر العام 1927. وتتقدم النهار من أسرة الفقيد بأحر التعازي، سائلة المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

