مقص جراحي منسي في بطن سيدة مصرية منذ 5 سنوات!

الاخيرة

شهد مركز كفر صقر في محافظة الشرقية في مصر حادثة غريبة، حيث اكتشفت ربة منزل تعاني من الألم لسنوات طويلة، وجود مقص في بطنها بعد أن أجرت جراحة عام 2018 بمستشفى حكومي.

والتقى موقع «مصر تايمز» بالسيدة نورا عزت هاشم، والتي استغاثت عبر الموقع بمصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها لإجراء جراحة جديدة لاستخراج المقص ومقاضاة المتسبب في رحلة ألم عاشت مأساتها خمس سنوات.

وأوضحت نورا أنها كانت تعاني من نزيف أثناء حملها بالشهر السادس، ووصل النزيف إلى حد الإغماء، وعندما تم نقلها إلى مستشفى حكومي في الزقازيق انفجر الرحم، واضطرت للتدخل الجراحي لإيقاف النزيف واستئصال الرحم.

وقالت نورا: «المقص جوايا من خمس سنين، سنين وأنا في معاناة وتعب، بروح لأطباء ولا مرة حد عملي أشعة كلهم اكتفوا بالسونار وقالولي دي توابع استئصال الرحم وأخدت مسكنات، وقت العملية قالوا مش عارفين نوقف النزيف محتاجين نحط فوط عشان نسيطر عليها، فضلت 6 ساعات في العمليات اتبرع ليا بالدم اللي يعرفني وميعرفنيش».

وأفادت بأنه ذهبت إلى طبيب متخصص في المسالك البولية، ليطلب منها عمل أشعة لتكتشف وجود المقص داخل بطنها.

