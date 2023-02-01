«مايكل».. فيلم عن حياة «ملك البوب» من بطولة جعفر جاكسون

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أعلن استوديو لايونزغيت، ان جعفر جاكسون (26 عاما) نجل شقيق مغني البوب الراحل مايكل جاكسون سيجسد شخصية عمه في فيلم السيرة الذاتية الذي يحمل اسم مايكل.

وأضاف أن الفيلم يضطلع بمهمة استكشاف الرجل المعقد الذي أصبح ملك البوب وإحدى أشهر الشخصيات في هذا الكوكب. وأوضح أن الفيلم سيتناول جميع جوانب حياته، وأبرز عروضه التي وضعته على طريق التحول إلى أيقونة في عالم الموسيقى. وسيخرج الفيلم أنطوان فوكوا وينتجه غراهام كينغ اللذان قالا إن جعفر جاكسون لديه قدرة فطرية على تجسيد شخصية عمه. وقال كينغ في بيان صحافي: كان من الواضح أنه الشخص الوحيد المؤهل للقيام بهذا الدور.

وكان جاكسون نجماً وهو في مرحلة الطفولة مع فرقة البوب الخاصة بعائلته جاكسون 5 التي انطلق منها في مسيرته المهنية الفردية التي جعلته أحد أشهر الأشخاص في زمنه، قبل وفاته عام 2009 عن عمر يناهز الخمسين.

