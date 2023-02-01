رفع العلم اليوم برعاية سمو الأمير وحضور ولي العهد

وطن النهار

يتفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد فيشمل برعايته وبحضور ممثل سموه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد مراسم رفع العلم بقصر بيان وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الاربعاء.

وبعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس آية الله الدكتور سيد إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة عبر فيها سموه رعاه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته ولأسر ضحايا الزلزال الذي ضرب مدينة (خوي) شمال غربي إيران وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين وتدمير للمرافق العامة والممتلكات، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته ويمن على المصابين بسرعة الشفاء وتمام العافية وبأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

وبعث سموه حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، أعرب فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالإله بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه والأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

وبعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، أعرب فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه والأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

وبعث سموه ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة عيد ميلاد جلالته، متمنيا سموه رعاه الله لجلالته دوام الصحة والعافية وللمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وشعبها الكريم كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.

