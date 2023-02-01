وزير الداخلية: خارطة طريق لتحقيق العدل والمساواة

وطن النهار

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد أن منتسبي وزارة الداخلية يحظون باهتمام ورعاية من القيادة السياسية العليا تقديرا لدورهم الهام، ولحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، في سبيل حماية أمن وسلامة الوطن والمواطن، وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة.

جاء ذلك في كلمة الشيخ طلال الخالد بمناسبة رعايته وحضوره مراسم ترقية (100) ضابط من رتبة عقيد إلى رتبة عميد، إذ بدأت المراسم بقراءة المرسوم الأميري وبعدها قلد الضباط رتبهم الجديدة.

ونقل للضباط المرقين تحيات وتهاني صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي عهده حفظهما الله ورعاهما بهذه المناسبة كما هنأهم على نيلهم لهذه الثقة الغالية. وأشار الى حرص سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد -حفظه الله ورعاه- على متابعة شؤون ابنائه منتسبي وزارة الداخلية وتوجيهاته المباشرة، والتي تمثل لنا خارطة طريق، نهدف من خلال تنفيذها إلى تحقيق العدالة والمساواة والإنصاف لمنتسبي القطاعات العسكرية في البلاد وذلك بتوفير بيئة العمل المحفزة لهم، والعمل على منحهم جميع حقوقهم التي كفلها لهم القانون، من ترقيات وعلاوات وامتيازات فهم العيون الساهرة والسواعد القوية المتأهبة، لحفظ أمننا، وسلامة شعبنا، وردع كل من تسول له نفسه العبث بمجتمعنا.

وذكر ان أمن الوطن، وحماية المجتمع، من السلوكيات المنحرفة، والجرائم بتعدد أنواعها وأشكالها، ومن الآفات والسموم المدمرة، لحماية مستقبل شباب الوطن، أمانةٌ في اعناقكم، داعيا الضباط المرقين ان يكونوا أهلاً لحمل هذه الأمانة، واضعين نصب اعينهم مصلحة الكويت وخدمتها والعمل من اجلها. وحثهم على تطبيق القانون على الجميع دون تعسفٍ أو تشديد، ومراعاة الحالات الإنسانية والأخذ بالظروف والمواقف الاستثنائية، والتعامل معها بروح القانون، والحس الإنساني، والحلم الأخلاقي، وسعة الصدر وبعد النظر وذلك للتسهيل على أهل الكويت، وعلى كل من يقيم على هذه الأرض محترماً لقوانين الدولة وملتزماً بأحكامها.

واوصى الضباط المرقين بمراعاة مرؤوسيهم ودعمهم وتشجيعهم، فلا عمل ينجح دون تكاتف جميع الجهود، ولا تعاون مثمراً يتحقق، دون تفهم ومراعاة للظروف والامكانيات والحدود، وان يضعوا دائماً مخافة الله عز وجل نصب أعينهم ومصلحة الكويت في مقدمة أولوياتهم، مؤكدا أن الأمن والأمان هما أساس النهضة والتقدم والتطور السليم، وبفقدهما تفقد الأوطان جميع سبل الاستقرار والعيش الكريم.

وسأل الله عز وجل أن يديم على بلدنا الحبيب نعمة الأمن والأمان والعزة والرفعة، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله ورعاهما ووفقهما لما يحبه ويرضاه.

