«التربية»: خطة ممنهجة لاجتثاث جذور الغش

وطن النهار

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية أحمد الوهيدة أن وزارة التربية ماضية في تطبيق سياستها الرامية إلى محاربة ظاهرة الغش في الامتحانات، مشيراً إلى أن «التربية» عملت من خلال جميع الوسائل المتاحة لاجتثاث ظاهرة الغش والقضاء عليها. وقال في بيان صحافي إن وزارة التربية انتهجت إجراءات فعلية عدة على أرض الواقع قبل فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول، بناء على خطة عمل ممنهجة لمحاربة ظاهرة الغش، حيث بادرت بخطوات جادة وحازمة من خلال مخاطبة وزارة الداخلية ممثلة في إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، للعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المواقع الإلكترونية وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي الإلكترونية المشبوهة التي تخل بسير الامتحانات، واتخاذ الإجراءات اللازمة كافة حيال القائمين على النشر بالمخالفة لأحكام القانون. وأضاف الوهيدة: وإذ تثمن وزارة التربية التعاون المثمر والبناء مع وزارة الداخلية وما قامت به من سرعة في التحرك والقبض على القائمين والمشاركين في تلك المواقع، وحفاظاً على سرية التحقيقات التي ما زالت مستمرة، بحضور ومتابعة حثيثة من قياديي وزارة التربية، فإذا ثبت فعلياً، بعد ما تسفر عنه نتائج التحقيق الجنائي، ضلوع أي شخص من منتسبي الوزارة في القضية أياً كان منصبه أو مسماه الوظيفي، ستطبق عليه الإجراءات القانونية، وكذلك الأمر بالنسبة للطلبة فمن يثبت في التحقيقات مشاركتهم بتلك المواقع وارتكابهم لواقعة الغش سيتم تطبيق الإجراءات القانونية بحقهم.

واستمراراً لخطة عمل وزارة التربية أوضح الوهيدة أن الوزارة قامت بعقد اجتماعات تنسيقية للقياديين ومسؤولي المناطق التعليمية والقائمين على لجان الامتحانات للتشديد والحزم في تطبيق إجراءات ضبط عملية الامتحان ومنع الغش، حيث تتبع عملية طباعة أسئلة الامتحانات إجراءات مشددة بدءاً من وضع الأسئلة من قبل التوجيه الفني العام بنماذج متعددة وطباعتها في المطبعة المركزية السرية، وانتهاءً بوصول صناديق الامتحان إلى اللجان، حيث يتم فتح الصندوق برقم سري قبل بداية الامتحان بعشر دقائق، بمحضر فتح يعتمد من رئيس اللجنة والمراقب المقيم المكلف من قبل المنطقة والمعلمين المكلفين من قبل الكنترول المركزي.

