«الأعلى للتخطيط» أجرى مسحاً حول إنفاق الأسر

وطن النهار

عقدت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية مؤتمرا صحافياً لإطلاق نتائج مسح الإنفاق والدخل في الكويت، وذلك بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي ومديرة الإدارة المركزية للإحصاء بالإنابة منية القبندي والممثل المقيم عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هيديكو هيدزيالك.

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الصحافي أهمية هذا المشروع حيث يعتبر من المشاريع المهمة لأي جهاز احصائي ويأتي بالمرتبة الثانية بعد مسح التعداد السكاني، موضحاً أن المسح غطى ما يزيد على 4000 أسرة كويتية وغير كويتية، وبيَّن النمو الذي حدث ومقارنته بالخمس سنوات السابقة لنتائج آخر مسح انفاقي بـ 2013.

وأوضح أن المسح بين جميع مصادر الدخل التي تناله كل أسرة وأوجه الإنفاق سواء كانت على الأساسيات او الكماليات او النقل او السكن وغيرها، مبيناً أن المسح يعطي تفصيلاً واسعاً لكل أوجه الانفاق والدخل.

وأضاف أن نتائج المسح توفر قاعدة بيانات مبنية على منهجية معتمدة دوليا وإقليميا مما يساعد في استخدامها في صناعة السياسات الاقتصادية، موضحاً ان نتائج المسح تعتبر مهمة وتلعب دورا كبيرا في وضع الخطط والبرامج والقرارات وكذلك التشريعات الخاصة بالخطة الإنمائية لدولة الكويت.

