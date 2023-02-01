loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

فواز الخالد يدشن اليوم احتفالات الأحمدي بالأعياد الوطنية


وسط حضور رسمي وشعبي، تحتفل محافظة الأحمدي صباح اليوم بمناسبة رفع العلم، حيث يقوم محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد برفع علم البلاد، تزامناً مع بدء مراسم الاحتفالات في قصر بيان، وذلك ايذاناً ببدء الاحتفالات الوطنية التي تحمل هذا العام شعار «عز... وفخر». وعقب رفع العلم بمحافظة الأحمدي تبدأ الإحتفالية بطابور العرض لمنتسبي أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، تعقبه كلمة بالمناسبة يلقيها محافظ الاحمدي الشيخ فواز الخالد، كما يشتمل برنامج الاحتفالية على فقرات عديدة للفرق المشاركة مثل فريق الطيبين التراثي والفريق الكويتي للطيران الحر وفريق الجوالة والكشافة، وصيحات وأغان وطنية، وعروض لفرقة أولاد عامر للعرضة. وتختتم الاحتفالية بجولة للمحافظ  والحضور على الفرق المشاركة في الفعاليات، ومعرض السيارات التاريخية.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة