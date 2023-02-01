«إحياء التراث»: سلال غذائية لـ 1100 أسرة فلسطينية

وطن النهار

نفذت جمعيات خيرية كويتية مشاريع عدة في الضفة الغربية وقطاع غزة شملت تقديم مساعدات انسانية مادية وسلال غذائية وادوية للتخفيف عن الاسر والفئات الفلسطينية المحتاجة. وذكرت جمعية المركز العلمي الخيرية الفلسطينية في بيان انها نفذت مشاريع إغاثية في قطاع غزة بتمويل من لجنة «العالم العربي» التابعة لجمعية إحياء التراث الإسلامي بدولة الكويت تضمنت تقديم مساعدات مادية استفاد منها 277 أسرة إضافة الى توزيع سلال غذائية لـ1100 أسرة. وأضافت انه من المشاريع التي نفذتها ايضا بتمويل من جمعية تراحم للأعمال الخيرية والإنسانية في دولة الكويت تقديم سلال غذائية لـ1100 اسرة من محافظات قطاع غزة، مشيرة الى مشروع آخر ستقدم على تنفيذه قريباً يتضمن توريد أدوية بالتعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية.