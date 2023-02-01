مؤتمر طب الأعشاب: نهدف لمواجهة غلاء أسعار العقاقير

وطن النهار

اختتمت أمس فعاليات مؤتمر طب الأعشاب كأحد ممارسات الطب البديل في مواجهة غلاء أسعار عقاقير السرطان، افتتح المؤتمر الدكتور خالد الصالح رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان الذي أوضح أن إقامة هذا المؤتمر من أجل أهمية إيجاد البدائل التي تلطف من أثر العلاجات السرطانية، ومناقشة استخدام الأعشاب كمستقبل للتخفيف من أسعار الأدوية لاسيما الأدوية الملطفة لأعراض السرطان، تحدث بعدها الدكتور زبن العتيبي رئيس مجلس إدارة جمعية الطب البديل في الكويت حول تاريخ الطب البديل وبيّن أصالته، قال ان هذا المؤتمر هو تعاون بين الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان وجمعية الطب البديل الكويتية، الذي شارك به نخبة من الأطباء وكذلك أخصائيو الطب البديل في إلقاء الضوء على أهمية مستقبل الأعشاب لاسيما في مجال الأعشاب الطبيعية من أجل التوسع في استخدام الأعشاب التي أثبتت علميا جدواها لاسيما في الدول الفقيرة التي يصعب عليها استخدام الدواء وقد بين المؤتمر أن هناك 60% من سكان الأرض لا تسمح قدراتهم المادية على مواصلة العلاج مع ارتفاع أسعار الأدوية المخففة لأعراض السرطان والتي تحتاج لوقت طويل باستخدامها مما جعل طب الأعشاب يكون بديلا ناجحا نظرا لرخص أسعاره وأمانه لاسيما إذا كان تحت إشراف طبي مصرح به، لأنه الحل الأمثل للتقليل من مشكلة ارتفاع الأدوية، كما ناقش المؤتمر بعض الوسائل المستخدمة والتي أيضا فيها اثباتات علمية مثل استخدام الكركم كمادة بينت كثير من الدراسات أهميتها في تحسين مقاومة جسم الإنسان ضد التغيرات المرضية التي تؤدي إلى السرطان، كما تكلم باحثون عن أهمية التغذية ودورها سواء في الوقاية حيث تعتبر التغذية أحد عوامل المخاطرة لأمراض السرطان ومن المعلوم أن السمنة وأكل اللحوم الحمراء وتناول الزيوت المستخدمة بكثرة في الطعام مرتبطة ارتباطا مباشرة بسرطان القولون والمستقيم، كما أن نقص استخدام المواد الملونة كالخضروات والفواكه مسبب رئيسي في زيادة وقوع بعض السرطانات التي تؤدي هذه الأطعمة إلى حمايتها، وقد استعرض أيضا الباحثون تاريخ الطب البديل وأصالته في كثير من دول العالم وتبني منظمة الصحة العالمية لهذا الطب في أدبياتها والحث على وضعه تحت مظلة القانون الطبي الذي يضمن سلامتة وفعاليتة بما يفيد كدواء تكميلي للأدوية اليوم.

وتم التطرق للمواد الطبيعية كمادة اليود وتأثير نقصها على كثير من الامراض ومنها الأمراض السرطانية، ونوقش دور الحجامة في المساعدة على التغلب على بعض الاعراض الإرهاقية للجسم .

