«الهلال الأحمر» افتتحت مركزاً لتأهيل الأيتام في «تعز»

وطن النهار

دشنت جمعية الهلال الأحمر مشاريع طبية ودور أيتام تبرع بها محسنون من دولة الكويت ضمن حملة (الكويت بجانبكم) المستمرة للعام الثامن على التوالي. وقال رئيس وفد جمعية الهلال الاحمر عبدالرحمن العون في تصريح لـ (كونا) ان افتتاح هذه المشاريع يجسد الصورة الحضارية المشرقة للكويت واهلها في مجال العمل الإنساني الذي لا تكاد تخلو مدينة يمنية من شواهده.

وأوضح انه تم افتتاح مشروع مركز رعاية وتأهيل الايتام بمحافظة (تعز) والذي يستفيد منه 500 يتيم بتبرع من عائلة المرحوم احمد عبدالعزيز القطامي ومشروع مركز الكويت لرعاية وتأهيل الايتام بتبرع من فاعل خير من أهل الكويت وتنفيذ (مؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية والاغاثة). وأضاف ان هذين المشروعين الحيويين ليسا الا مثالا بسيطا لحرص جمعية الهلال الاحمر على التعبير عن التلاحم الأخوي الدائم بين الشعبين الشقيقين الكويتي واليمني، مؤكدا ان الجمعية تعتزم افتتاح مشاريع عدة بالقريب العاجل في اليمن. وأشار إلى أن الفريق الكويتي تفقد مستشفى المرحوم خالد الصقر النموذجي في مديرية (جبل حبشي) جنوب غرب (تعز) الذي يحتوي على مرافق طبية متكاملة.

