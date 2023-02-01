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وطن النهار

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هولتسنايدر: الولايات المتحدة ملتزمة بحل الدولتين


أكد القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى البلاد جيم هولتسنايدر ان الولايات المتحدة ملتزمة بحل الدولتين ولكنها تبحث حاليا عن حلول لعودة الطرفين لطاولة المفاوضات. وأشار إلى ان زيارة الرئيس الأميركي للمنطقة مخطط لها منذ مدة طويلة وتوقيتها ليس له علاقة بما حدث في إيران مؤخرا، موضحا ان الزيارة تعني مدى أهمية هذه المنطقة بالنسبة للولايات المتحدة وان لها أولوية بالنسبة لنا. وذكر ان العديد من المسؤولين الأميركيين في كافة المستويات بدأوا بزيارات متعددة لجميع حلفائنا في المنطقة والعالم وخصوصا بعد انتهاء جائحة كورونا للعمل على تقوية علاقاتنا وشراكاتنا مع الدول.


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