«فنية البلدي» أقرت ترخيص مراكز للمعاقين في المناطق السكنية

وطن النهار

وافقت اللجنة الفنية في المجلس البلدي على الاقتراح، المقدم بشأن ترخيص مراكز لتأهيل ذوي الإعاقة في المناطق السكنية.

ووافقت كذلك على كتاب شركة المشروعات السياحية بشأن إنشاء وإنجاز وتسليم نادي رأس الأرض الجديد، شريطة أن يتم تلافي التداخل في حدود الموقع.

وأبقت على الجدول قرار مجلس الوزراء بشأن طلب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تخصيص أرض لمشروع ترفيهي تعليمي تثقيفي في محافظة الجهراء.

وأكد رئيس اللجنة العضو حسن كمال أن أرض المشروع الثقافي في الجهراء مخصصة منذ 2011، إلى هيئة الزراعة من أجل تخصيص حديقة حيوان في الكويت، موضحا انه بعد مضي كل تلك الفترة أرتأى مجلس الوزراء أن يتم نقل التخصيص إلى المؤسسة العامة للتأمينات لعمل مشروع متكامل، خاصة أنه كان هناك عرض مرئي لهذا التخصيص مع توفير استعمالات عدة، حيث ان مساحتها الإجمالية مليون و400 ألف متر، مابين حديقة حيوان بنسبة 58% وأنشطة تجارية 12% ونشاط ترفيهي 20% وفندق ومنتجع 10%

واوضح أن سبب ابقائه على الجدول لحين دعوة الهيئة العامة للزراعة في الاجتماع القادم ووزارة المالية وإدارة الفتوى والتشريع.

وأعادت اللجنة الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي، عبدالله المحري، بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمجمعات السكنية للعمالة إلى الجهاز التنفيذي، كما أعادت الكتاب المقدم من إحدى الشركات بشأن القرار الصادر بالموافقة على طلبات خاصة بمشروع (B.O.T) بين وزارة المالية والشركة.

واحالت مقترح وزارة الشؤون بشأن البوثات والأكشاك إلى الجهاز التنفيذي، فيما أبقت اللجنة على الجدول تغيير النشاط التجاري في مجمع «بلو واتر» من نشاط موحد إلى نشاط حر.

