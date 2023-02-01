ميزانية.. «شد الأحزمة»!

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أعلنت وزارة المالية أن العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية المقبلة (2023-2024) يقدر بـ 5?053 مليارات دينار بعد احتساب أرباح الجهات المستقلة المتوقعة.

وأكدت الحرص على تحميل الميزانية إصلاحات مالية هيكلية منها احتساب أرباح الجهات المستقلة في الموازنة، مبينة أن الدولة اليوم تتبع خطة محكمة لزيادة الإيرادات غير النفطية بشكل تدريجي على مدى السنوات القادمة بالإضافة إلى إصلاحات لتقنين وترشيد المصروفات والتي ستدخل حيز التنفيذ تدريجيا لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية والتحوط أمام أي أمر طارئ.

وقالت وزارة المالية في بيان صحافي امس أنها قدمت مشروع الموازنة إلى مجلس الأمة للمداولة والإقرار، مبينة أن الموازنة المقبلة ستبدأ في الأول من أبريل المقبل وتنتهي في 31 مارس 2024.

وأفادت بأنه تم تقدير واحتساب أرباح الجهات المستقلة التابعة للدولة في الموازنة مما يرفع نسبة مساهمة الإيرادات غير النفطية (بعد شمولها للايرادات الناتجة عن أرباح الجهات المستقلة) في الموازنة إلى 19 في المئة.

وأوضحت أن سعر التعادل بلغ 92 دولارا للبرميل فيما بلغ متوسط سعر البرميل في الموازنة 70 دولارا وهو معدل محافظ وأقل بمقدار 10 دولارات مقارنة بموازنة السنة المالية الحالية وأقل بحوالي 15 دولارا من السعر الحالي في السوق العالمي.

وذكرت أن إجمالي الإيرادات المقدرة يبلغ 19?4 مليار دينار في حين أن الإيرادات النفطية المقدرة تبلغ 17?1 مليار دينار فيما بلغت الإيرادات غير النفطية المقدرة 2?2 مليار دينار.

وبينت أن إجمالي المصروفات المقدرة بلغ 26?2 مليار دينار، موضحة أن الزيادة في المصروفات تشمل تغطية لعجوزات سابقة تخص مستحقات وزارة الكهرباء والماء ووزارة النفط وبدل بيع الإجازات للعاملين. وقالت وزارة المالية ان الدولة تتبع خطة محكمة لزيادة الإيرادات غير النفطية بشكل تدريجي على مدى السنوات القادمة بالإضافة إلى إصلاحات لتقنين وترشيد المصروفات وزيادة كفاءة الإنفاق والتي ستدخل حيز التنفيذ تدريجيا.

وأشارت إلى أنه على الرغم من ارتفاع المصروفات بسبب بنود معظمها غير متكررة إلا أن من أبرز المؤشرات الإيجابية في الموازنة القادمة هي الارتفاع في مساهمة الإيرادات غير النفطية (بعد شمولها للايرادات الناتجة عن أرباح الجهات المستقلة) إلى 19 في المئة للمرة الأولى وذلك نتيجة لقرارات تم اتخاذها لتحسين إيرادات الدولة وتعظيم مدخراتها.

وأوضحت أن موازنة السنة المالية المقبلة هي موازنة غير اعتيادية كونها محملة بمصروفات غير متكررة واستحقاقات متراكمة منذ سنوات سابقة منها سداد استحقاقات متراكمة لوزارة الكهرباء والماء نحو 745 مليون دينار ووزارة النفط تبلغ 319 مليون دينار.

ولفتت إلى أنه من المصروفات أيضا تكلفة الارتفاع المتوقع في الكميات المستهلكة من الوقود لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية وارتفاع أسعار النفط والوقود للاستهلاك والتوزيع المحلي وكذلك تغطية تكاليف المناطق السكنية (مدينة المطلاع - جنوب عبدالله المبارك - جنوب خيطان) والبنية التحتية والمرافق العامة لمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله الإسكاني ونحو 586 مليون دينار لتقدير 21815 وظيفة للتعيينات الجديدة. وذكرت وزارة المالية أيضا أن من أبرز عناصر الزيادة في المصروفات هي تغطية البدل النقدي لرصيد بيع الإجازات للعاملين في القطاع العام البالغ 481 مليون دينار.

وأفادت بأنها وضعت توقعات محافظة للايرادات النفطية اذ ان معدل سعر البرميل في الموازنة 70 دولارا وهو معدل محافظ وأقل بمقدار 10 دولارات مقارنة بموازنة السنة المالية الحالية وأقل بحوالي 15 دولارا من السعر الحالي في السوق العالمي ما يؤدي إلى هذا العجز المتوقع في الموازنة.