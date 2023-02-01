ارتفاع الإنفاق الأسري إلى 4138 ديناراً شهرياً

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أعلنت المدير العام للادارة المركزية للاحصاء بالإنابة منيه القبندي أن متوسط الدخل الشهري للأسرة الكويتية في عام 2021 دون احتساب القيمة الإيجارية بلغ 3994?9 دينارا مقارنة بـ 3351?1 دينارا وبزيادة نسبتها 2?2 في المئة مقارنة بالعام 2013.

وقالت القبندي في تصريح صحافي امس على هامش مؤتمر (إطلاق نتائج مسح والانفاق والدخل لسنة 2021) إن متوسط الدخل الشهري للأسرة غير الكويتية في عام 2021 دون احتساب القيمة الايجارية بلغ 939?8 دينارا مقارنة

بـ 1131?5 دينارا وبزيادة نسبتها 2?3 % مقارنة في مسح الدخل والانفاق في عام 2013.

وأضافت أن متوسط الانفاق الشهري للأسرة الكويتية في عام 2021 دون احتساب القيمة الإيجارية بلغ 3296?6 دينارا بزيادة نسبتها %5?6 مقارنة في مسح الدخل والانفاق في عام 2013 في حين بلغ متوسط الانفاق الشهري للأسرة الكويتية مع احتساب القيمة الإيجارية 4138?8 دينارا.

وأوضحت أن متوسط الانفاق الشهري للأسرة غير الكويتية في عام 2021 دون احتساب القيمة الإيجارية بلغ 1071?3 دينارا بزيادة نسبتها 4?4 في المئة مقارنة في مسح الدخل والانفاق في عام 2013 في حين بلغ متوسط الانفاق الشهري للأسرة غير الكويتية مع احتساب القيمة الإيجارية 1071?3 ديناراً.

ولفتت إلى أنه تم تحديد حجم العينة والتي تشمل على عدد 4032 أسرة موزعة على 12 شهرا بمعدل 336 أسرة شهريا حيث بلغت نسبة الأسر الكويتية 33?3 % و66?7 % الأسر غير الكويتية موزعة على جميع المحافظات. وبينت أن هذا المشروع يعد من أهم المشاريع الإحصائية وثاني أكبر مشروع لأي جهاز إحصائي، مبينة أنه وسيلة من الوسائل الإحصائية الضرورية لرسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة على أسس علمية حيث يوفر هذا المسح بيانات مهمة تخدم أغراض تخطيط برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.