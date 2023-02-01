النائب الأول: تطبيق القانون على الجميع دون تعسف

الأولى

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد أن منتسبي وزارة الداخلية يحظون باهتمام ورعاية من القيادة السياسية العليا تقديرا لدورهم المهم، ولحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، في سبيل حماية أمن وسلامة الوطن والمواطن، وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة.

جاء ذلك في كلمة للخالد بمناسبة رعايته وحضوره مراسم ترقية 100 ضابط من رتبة عقيد إلى رتبة عميد، إذ بدأت المراسم بقراءة المرسوم الأميري وبعدها قلد الضباط رتبهم الجديدة.

وأشار الى حرص سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد على متابعة شؤون ابنائه منتسبي وزارة الداخلية وتوجيهاته المباشرة، التي تمثل لنا خارطة طريق، نهدف من خلال تنفيذها إلى تحقيق العدالة والمساواة والإنصاف لمنتسبي القطاعات العسكرية في البلاد وذلك بتوفير بيئة العمل المحفزة لهم، والعمل على منحهم جميع حقوقهم التي كفلها لهم القانون، من ترقيات وعلاوات وامتيازات فهم العيون الساهرة والسواعد القوية المتأهبة، لحفظ أمننا، وسلامة شعبنا، وردع كل من تسول له نفسه العبث بمجتمعنا.

وذكر ان أمن الوطن، وحماية المجتمع، من السلوكيات المنحرفة، والجرائم بتعدد أنواعها وأشكالها، ومن الآفات والسموم المدمرة، لحماية مستقبل شباب الوطن، أمانةٌ في اعناقكم، داعيا الضباط المرقين الى ان يكونوا أهلاً لحمل الأمانة، واضعين نصب اعينهم مصلحة الكويت وخدمتها والعمل من اجلها. وحثهم على تطبيق القانون على الجميع دون تعسفٍ أو تشديد، ومراعاة الحالات الإنسانية والأخذ بالظروف والمواقف الاستثنائية، والتعامل معها بروح القانون، والحس الإنساني، والحلم الأخلاقي، وسعة الصدر وبعد النظر وذلك للتسهيل على أهل الكويت، وعلى كل من يقيم على هذه الأرض محترماً قوانين الدولة وملتزماً بأحكامها.