الكويت تراجعت 4 مراكز على مؤشر مدركات الفساد

الأولى

سجلت الكويت تراجعا مقداره درجة واحدة في مؤشر مدركات الفساد للعام 2022 اذ هبطت من 43 إلى 42 من 100، مقارنة بمؤشر 2021، مما ترتب عليه تدني ترتيبها 4 مراكز، حيث تراجعت من المركز 73 إلى 77 عالمياً.

وقال تقرير حديث أصدرته جمعية الشفافية، ان الكويت جاءت في المركز الأخير خليجياً والسابع عربياً بعد الإمارات وقطر والسعودية وعُمان والأردن والبحرين، وهو نفس ترتيبها عربياً في التقرير السابق.

من جهته، قال مفرح المطيري رئيس مجلس إدارة جمعية الشفافية ان مؤشر مدركات 2022 صنف 180 دولة حول العالم استنادا إلى مدى فساد القطاع العام في تلك البلدان، وذلك حسب إدراك الخبراء والمسؤولين التنفيذيين في قطاع الأعمال.

من جانبه، قال النائب د. عبدالكريم الكندري إن تراجع الكويت 4 درجات بمؤشر مدركات الفساد جاء نتيجة حتمية لسلوك إقالة المسؤولين مع منحهم رواتب استثنائية بدلاً من محاسبتهم، فضلا عن تغييب الرأي العام وعدم اخضاع الكبار لقوانين مكافحة الفساد.