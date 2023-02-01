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نجاح أول عملية لتبديل مفصلي الحوض والركبة في الكويت


أعلن مستشفى جابر الأحمد عن نجاح عملية جراحية مزدوجة لتبديل مفصلي الحوض والركبة في آن معا للمرة الأولى في الكويت لمريض يبلغ 82 عاما كان يعاني من آلام نتيجة كسر في مفصل الحوض وخشونة شديدة بمفصل الركبة.
وقال استشاري العظام وتبديل المفاصل بالمستشفى الدكتور سلامة عياد في تصريح صحافي إنه في الأحوال العادية يتم تبديل مفصل الحوض بعملية جراحية منفصلة ومفصل الركبة بعملية أخرى إلا أن حالة المريض وما يعانيه من آلام وتقييد في حركة الركبة دعت إلى دمج العمليتين.
وأوضح أن هناك 20 حالة على قائمة الجراحات فضلا عن تغطية المستشفى لجميع المستشفيات المساندة مثل مستشفى العدان ومستشفى الجهراء حيث قام فريق طبي متكامل خلال الأشهر الثلاثة الماضية باجراء 63 حالة مابين تبديل مفصل حوض وركبة.
ونصح المرضى الذين يحتاجون إلى تبديل مفصل الحوض إلى الإقدام على هذه الخطوة دون تردد كونها تعتبر أفضل تدخل جراحي ومثبتة بالأبحاث العلمية ونتائجها إيجابية تفوق 99 %.
وأفاد بأن مستشفى جابر دشن العمل في قسم العظام بالكامل بعد انقضاء جائحة (كورونا)، مثمنا جهود الطاقم الطبي والتمريضي والمساند لدورهم الفعال في إنجاح الجراحات.


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