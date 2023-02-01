العاهل البحريني يؤكد أهمية حل القضايا العالقة مع قطر

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المنامة – الوكالات: أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أهمية العمل على حل جميع القضايا والمسائل العالقة بين بلاده ودولة قطر. مشدداً على دعم البحرين لكل ما يعزز التعاون بين دول المجلس ويحقق مصالح أبنائه.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية «بنا» إن الملك أكد أن ذلك «يحقق التطلعات المشتركة لمواطني البلدين ويحافظ على تماسك مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأمن المنطقة واستقرارها».

وخلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس الوزراء لمناقشة عدد من القضايا بما فيها الخليجية والمحلية. أكد العاهل البحريني «أهمية الالتزام بتنفيذ جميع قرارات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبيان قمة العلا، ومواصلة تنسيق مواقف دول المجلس في جميع المحافل الدولية». وأشار إلى مواصلة نهج بلاده «القائم على ترسيخ قيم التسامح والانفتاح بما يعزز من التقارب بين الشعوب والثقافات، وإشاعة السلام والوئام في العالم».

كما «أشاد بالإنجازات التي حققتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مختلف المجالات»، مؤكداً دعم البحرين لكل ما يعزز التعاون بين دول المجلس ويحقق مصالح أبنائه. وشدد على «أهمية مواصلة آفاق التعاون والتنسيق بين دول المجلس على جميع المستويات بما يحقق المصالح المشتركة والتطلعات المنشودة».