5 مليارات عجز موازنة 2024/2023

مال وأعمال

أعلنت وزارة المالية عن تقديم مشروع الموازنة العامة 2024/2023.

وبلغت الإيرادات غير النفطية بعد احتساب أرباح الجهات المستقلة 4 مليارات دينار، مما يرفع نسبة مساهمتها في الموازنة إلى 19 في المئة. وبلغ إجمالي المصروفات 26.2 مليار دينار من ضمنها المصروفات والتسويات غير المتكررة، فيما بلغت الإيرادات 19.45 مليار دينار.

أعلنت وزارة المالية لدولة الكويت عن تقديم مشروع الموازنة العامة للسنة المالية القادمة 2024/2023 إلى مجلس الأمة للمداولة والإقرار.

تبدأ موازنة 2024/2023 في الأول من أبريل 2023 وتنتهي في 31 مارس 2024.

وبينت الوزارة أنه وعلى الرغم من ارتفاع المصروفات بسبب بنود معظمها غير متكررة إلا أن من أبرز المؤشرات الإيجابية في الموازنة القادمة هي الارتفاع في مساهمة الإيرادات غير النفطية بعد شمولها للإيرادات الناتجة عن أرباح الجهات المستقلة إلى 19 في المئة لأول مرة، وذلك نتيجة لقرارات تم اتخاذها لتحسين إيرادات الدولة وتعظيم مدخراتها.

كما أوضحت الوزارة أن موازنة السنة المالية القادمة هي موازنة غير اعتيادية كونها محملة بمصروفات غير متكررة واستحقاقات متراكمة منذ سنوات سابقة ومنها مبلغ 1،064 مليون دينار فقط لوزارة النفط ووزارة الكهرباء والماء، بالإضافة إلى 481 مليون دينار لتغطية البدل النقدي لرصيد بيع الإجازات للعاملين في القطاع العام.

و كذلك أكدت الوزارة حرصها أيضا على تحميل الميزانية إصلاحات مالية هيكلية منها احتساب أرباح الجهات المستقلة في الموازنة.

وأكدت أن الدولة اليوم تتبع خطة محكمة لزيادة الإيرادات غير النفطية بشكل تدريجي على مدى السنوات القادمة، بالإضافة إلى إصلاحات لتقنين وترشيد المصروفات والتي ستدخل حيز التنفيذ تدريجياً لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية والتحوط أمام أي أمر طارئ.

وذكرت الوزارة أن من أبرز عناصر الزيادة في المصروفات هي سداد مستحقات متراكمة لوزارة النفط ووزارة الكهرباء والماء تبلغ 745 مليون دينار ووزارة النفط تبلغ 319 مليون دينار (المجموع 1،064 مليون دينار بالإضافة إلى تكلفة الارتفاع المتوقع في الكميات المستهلكة من الوقود لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية، وارتفاع أسعار النفط والوقود للاستهلاك والتوزيع المحلي، وكذلك تغطية تكاليف المناطق السكنية (مدينة المطلاع - جنوب عبدالله المبارك - جنوب خيطان والبنية التحتية والمرافق العامة لمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله الإسكاني. و586.8 مليون دينار لتقدير 21،815 وظيفة للتعيينات الجديدة.

كما ذكرت أيضا أنها وضعت توقعات محافظة للإيرادات النفطية، حيث إن معدل سعر البرميل في الموازنة 70 دولاراً، وهو معدل محافظ وأقل بمقدار 10 دولاراً مقارنة بموازنة السنة المالية الحالية وأقل بنحو 15 دولاراً من السعر الحالي في السوق العالمي، مما يؤدي الى عجز متوقع في الموازنة يبلغ 5 مليارات دينار.

