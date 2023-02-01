92.6 مليار دينار مصروفات جارية في 4 سنوات

مال وأعمال

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بلغ إجمالي الإيرادات الفعلية والتقديرية في 4 سنوات المالية الممتدة من 2020/2021 وحتى 2023/2024، ما يعادل 92.6 مليار دينار، مقابل مصروفات قدرها 71.95 مليار دينار بعجز تقديري وفعلي بلغ 19مليار دينار.

وفيما سجلت مصروفات ميزانية 2023/2024 الرقم الأعلى في تاريخ الكويت بواقع 26.2 مليار دينار خلال الفترة المشار إليها.

وفيما كانت أسعار سنة الأساس في 2022/2023 هي الأعلى بواقع 80 دولاراً لبرميل النفط، سجلت ميزانية 2020/2021 سعر الأساس الأدنى بواقع 30 دولاراً.

كما سجل سعر التعادل في ميزانية العام الحالي عند 92 دولاراً للبرميل وهو الأعلى في السنوات الأربع السابقة مقارنة بأقل سعر للتعادل في ميزانية 2022/2023 والبالغ 80.4 دولاراً للبرميل، لتسجل ميزانية 2022/2023 عجزاً تقديرياً قدره 100 مليون دينار، على الرغم من تقديرات بعض التقارير الاقتصادية المتخصصة بتسجيل فائض في الميزانية بحدود تتراوح بين 6 إلى 8 مليارات دينار على وقع الارتفاعات التي شهدتها أسعار النفط في تلك السنة.

