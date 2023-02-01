الكويت تهبط 4 مراكز في مؤشر مدركات الفساد

مال وأعمال

سجلت دولة الكويت تراجع درجة واحدة في مؤشر مدركات الفساد للعام 2022 من 43 إلى 42 من 100، مقارنة بمؤشر 2021، مما ترتب عليه تدني ترتيب الكويت 4 مراكز، حيث تراجعت من المركز 73 إلى 77 عالمياً.

وبحسب تقرير حديث أصدرته جمعية الشفافية، والذي جاء فيه أن الكويت جاءت في المركز الأخير خليجياً والسابع عربيا بعد الإمارات وقطر والسعودية وعُمان والأردن والبحرين، وهو نفس ترتيبها عربياً في التقرير السابق.

وقال مفرح المطيري رئيس مجلس إدارة جمعية الشفافية أن مؤشر مدركات 2022 صنف 180 دولة حول العالم استنادا إلى مدى فساد القطاع العام في تلك البلدان، وذلك حسب إدراك الخبراء والمسؤولين التنفيذيين في قطاع الأعمال.

ويُظهر مؤشر مدركات الفساد انتشار الفساد في جميع أنحاء العالم، ولا يُستثنى من ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال النائب د. عبدالكريم الكندري إن تراجع الكويت4 درجات بمؤشر مدركات الفساد نتيجة حتمية لسلوك إقالة المسؤولين مع منحهم رواتب استثنائية بدلاً من محاسبتهم، وتغييب الرأي العام عن قضايا أثارها وتداولها حتى تصدر الأحكام بالبراءة بها أو بحفظها، وبعدم اخضاع الكبار لقوانين مكافحة الفساد.

