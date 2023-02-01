1.3 مليون دينار أرباح «مجموعة الامتياز» الاستثمارية

مال وأعمال

أعلنت شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية عن نتائجها المالية للعام 2022، حيث سجلت محفظة الأصول الخاصة بالمجموعة في عام 2022 أرباحا قبل تكاليف التمويل والضريبة والاستهلاك والإطفاء بلغت 1.3 مليون دينار في العام 2022 بالرغم من ارتفاع في المخصصات والانخفاض في قيمة الأصول والظروف الصعبة التي عصفت بالأسواق العالمية.

وبلغت مجمل أرباح العمليات التشغيلية 24.2 مليون دينار في العام 2022 مقارنةً بـ 29.7 مليون دينار في العام 2021، في حين سجلت المجموعة صافي خسائر خاصة بمساهمي الشركة الأم قدرها 4.4 ملايين دينار كويتي في العام 2022 مقارنةً بصافي أرباح قدرها 1.5 مليون دينار في العام

وجاءت أبرز المؤشرات الرئيسية للعام 2022، حيث انخفضت الأرباح من العمليات التشغيلية بنسبة 18.3%على أساس سنوي إلى 24.2 مليون دينار كويتي في العام 2022, من 29.7 مليون دينار كويتي في العام 2021.

وسجلت المجموعة صافي خسائر من العمليات التشغيلية قدرها 0.2 مليون دينار كويتي في العام 2022 مقارنةً بأرباح قدرها 3.8 ملايين دينار كويتي في العام 2021، وبلغت خسائر المجموعة من العمليات المستمرة 2.7 مليون دينار كويتي في العام 2022، مقارنة بأرباح قدرها 0.2 مليون دينار كويتي في العام 2021.

وبلغت صافي الخسائر الخاصة بمساهمي الشركة الأم 4.4 ملايين دينار كويتي في العام 2022 مقارنة بصافي أرباح قدرها 1.5مليون دينار كويتي في العام 2021.

وانخفضت إجمالي مصاريف التشغيل بنسبة 5.5% على أساس سنوي إلى 24.4 مليون دينار كويتي في العام 2022 مدعومة بانخفاض المصاريف بقطاعي التكنولوجيا والصناعات الدوائية.، وبلغ إجمالي الأصول 256 مليون دينار كويتي في ديسمبر 2022، مقارنة بـ 288 مليون دينار كويتي في ديسمبر 2021.

واستقر إجمالي حقوق الملكية للشركة الأم على 165 مليون دينار كويتي في ديسمبر 2022، مقارنة بـ 187 مليون دينار كويتي في ديسمبر 2021.

انخفض إجمالي الدين بالنسبة لحقوق الملكية إلى 0.18 مرة في ديسمبر 2022، من 0.21 مرة في ديسمبر 2021.

وانخفض صافي أصول المحفظة إلى 209 ملايين دينار كويتي في العام 2022، مقارنة بـ 234 مليون دينار كويتي في العام 2021.

