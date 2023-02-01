الذهب كسر حاجز 1908 دولارات

مال وأعمال

هبطت أسعار الذهب في التداولات المبكرة ، غير أنها تتجه لتحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي، فيما يترقب المتعاملون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة هذا الأسبوع. وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.8 في المئة إلى 1908.02 دولارات للأونصة، إلا أنه يتجه لتحقيق مكاسب شهرية تتجاوز الخمسة في المئة. كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1908.40 دولارات. يأتي هذا بينما يشهد مؤشر الدولار استقرارا ويتجه في الوقت نفسه لتسجيل تراجع للشهر الرابع على التوالي. ويجعل ضعف الدولار السبائك المسعرة به أكثر جاذبية للمستثمرين. ويتوقع معظم المتعاملين تقليص الاحتياطي الفيدرالي وتيرة رفع الفائدة إلى 25 نقطة أساس اليوم الأربعاء في نهاية اجتماعه للسياسة النقدية الذي يستمر يومين. وكان المركزي الأميركي أبطأ الوتيرة إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر بعد رفع الفائدة 4 مرات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس. وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 في المئة إلى 23.43 دولارا للأونصة، وتراجع البلاتين 0.5 في المئة إلى 1003.51 دولارات، وارتفع البلاديوم 0.2 في المئة إلى 1641.08 دولارا. وتتجه المعادن الثلاثة لتسجيل نزول شهري.