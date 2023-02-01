«البترول»: 790 دولاراً لطن غاز «البروبان» و «البيوتان»

مال وأعمال

أعلنت مؤسسة البترول الأسعار الجديدة لغاز البترول المسال (البروبان) و(البيوتان) لشهر فبراير المقبل. وقالت المؤسسة إن الطن المتري الواحد من غاز (البروبان) سيباع بـ 790 دولارا أميركيا خلال فبراير كما سيباع الطن المتري الواحد من غاز (البيوتان) بـ 790 دولارا. ويستخدم غازا البترول المسال (البروبان) و(البيوتان) في صناعة البتروكيماويات إضافة إلى استخدامات أخرى كوقود الطبخ والتدفئة وغيرها من الاستخدامات. وتتأثر أسعار الغاز المسال بأسعار النفط في الأسواق العالمية ارتفاعا وانخفاضا باعتبارها محددا رئيسا لأسعار هذه المواد إضافة إلى تأثرها بقوى العرض والطلب في السوق وعوامل أخرى.

