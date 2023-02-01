19.4 % نمواً في صادرات النفط الكويتي لليابان

مال وأعمال

أظهرت بيانات حكومية يابانية أن صادرات الكويت من النفط الخام لليابان قفزت في ديسمبر الماضي بنسبة 19.4 في المئة عن ديسمبر 2021 لتصل إلى 8.11 ملايين برميل ما يعادل 262 ألف برميل يوميا في أول زيادة منذ أربعة أشهر. وذكرت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية في تقرير أولي أن الكويت وهي ثالث مزود للنفط لليابان قدمت 8.8 في المئة من إجمالي واردات اليابان من النفط مقارنة 7.4 في المئة في نفس الشهر من العام الماضي. وبلغت صادرات النفط الخام الكويتي لليابان 221 ألف برميل يوميا في العام الماضي بزيادة 5.9 في المئة عن عام 2021 مشكلة 8.1 في المئة من واردات اليابان من النفط. وانخفض إجمالي واردات النفط اليابانية في ديسمبر الماضي للشهر الثاني على التوالي بنسبة 0.3 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 2.96 مليون برميل يوميا. وشكلت الشحنات من الشرق الأوسط 93.2 في المئة من الإجمالي بانخفاض 2.0 نقطة مئوية عن العام الماضي.

