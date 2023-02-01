الخام تراجع بسبب مخاوف الفائدة

مال وأعمال

تراجعت أسعار النفط، ا، إذ فاق التهديد بمزيد من الرفع في معدلات الفائدة وتدفقات النفط الخام الروسي الكبيرة توقعات انتعاش الطلب من الصين. وقالت تينا تنغ، المحللة في «سي. إم.سي ماركتس» إن أسواق النفط تواجه ضغوطا هبوطية، إذ تسود معاملات الابتعاد عن المخاطرة قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جنبا إلى جنب مع قوة الدولار.

و هبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس بواقع 25 سنتا إلى 84.65 دولاراً للبرميل.

وينتهي عقد مارس امس الثلاثاء، وانخفض عقد أبريل الأكثر تداولا بمقدار 38 سنتا، بما يعادل 0.45 بالمئة، إلى 84.12 دولاراً.

وبالمثل، انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي 44 سنتا، أو بنسبة 0.56 بالمئة، إلى 77.46 دولاراً للبرميل.

وقالت تنغ إن توقعات الطلب لا تزال غامضة على الرغم من إعادة فتح الصين، إذ يبدو أن الصادرات الروسية لم تتأثر بالعقوبات.

ويتوقع المستثمرون أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس اليوم الأربعاء، مع زيادة بمقدار نصف نقطة من بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي في اليوم التالي.

ويمكن أن تؤدي المعدلات المرتفعة إلى إبطاء الاقتصاد العالمي وإضعاف الطلب على النفط.

وقال خمسة مندوبين من أوبك+ لرويترز، الاثنين، إنه من المتوقع أن توصي لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في المجموعة بالإبقاء على سياسة الإنتاج النفطي الراهنة في اجتماعها المزمع هذا الأسبوع.

