صندوق النقد رفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.9 %

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رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.9 في المئة خلال العام الحالي، من 2.7 في المئة كانت قد توقعها في أكتوبر الماضي، ما يمثل زيادة بـ 0.2 في المئة، ومع ذلك لا يزال هذا النمو المتوقع أقل مما حققه في 2022 عند 3.4 في المئة. وبحسب تقرير صندوق النقد عن آفاق نمو الاقتصاد العالمي الصادر امس فإن إعادة فتح الصين لاقتصادها، وتخليها عن تدابير سياسة صفر كوفيد مهدت الطريق لانتعاش أسرع من المتوقع.. لكن في المقابل، خفض الصندوق توقعه لنمو الاقتصاد العالمي في 2024 إلى 3.1 في المئة، من 3.2 في المئة كانت متوقعة في أكتوبر الماضي. وقال بيير أوليفييه غورينشاس، مدير قسم الأبحاث في صندوق النقد الدولي، في منشور على مدونة: «سيظل النمو ضعيفًا بالمقارنة مع المعايير التاريخية، إذ تؤثر محاولات كبح التضخم والحرب الروسية في أوكرانيا على النشاط الاقتصادي».

وأوضح أن مخاطر الركود تراجعت وأن البنوك المركزية تحرز تقدمًا في السيطرة على التضخم، لكن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لكبح التضخم وقد تأتي الاضطرابات الجديدة من مزيد من تصعيد الحرب في أوكرانيا.

وتوقع الصندوق تراجع معدل التضخم العالمي المسجلة في 2022 عند 8.8 في المئة إلى 6.6 في المئة في عام 2023، و4.3 في المئة في عام 2024، وهي نسبة أعلى من مستويات ما قبل كوفيد المسجلة بين عامي 2017 و2019 عند 3.5 في المئة.

وقال غورينشاس، «لقد أثبت النمو الاقتصادي مرونة مدهشة في الربع الثالث من العام الماضي، مع أسواق العمل القوية، والاستهلاك الأسري القوي والاستثمار في الأعمال التجارية، والتكيف الأفضل من المتوقع مع أزمة الطاقة في أوروبا»، مشيرًا أيضًا إلى أن الضغوط التضخمية أهدأ.

ورأى الصندوق بداية ثمار تشديد السياسات النقدية في البنوك المركزية الكبرى حول العالم، إذ بات واضحًا تراجع الطلب والتضخم، لكنه استبعد في الوقت نفسه أن يتحقق التأثير الكامل للسياسة النقدية قبل عام 2024.

