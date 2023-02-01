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الصين.. منطقة تجارة حرة مع الخليج


قال وزير الخارجية الصيني تشين قانغ إنه يتطلع لبناء منطقة تجارة حرة مع دول مجلس التعاون الخليجي في أسرع وقت ممكن، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» عن تفاصيل محادثة هاتفية بين الوزير الصيني ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.
أكد تشين على التوجه لتعزيز العلاقات الصينية العربية بقوله إنه «يتعين على الجانبين زيادة توسيع التعاون في مجالات مثل الاقتصاد والتجارة والطاقة والبنية التحتية والاستثمار والتمويل والتكنولوجيا الفائقة، وزيادة الاتصالات والتنسيق، وبذل كل الجهود لبناء مجتمع مصير مشترك صيني-عربي في العصر الجديد».
كان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد قام بزيارة إلى السعودية في ديسمبر الماضي تضمنت برنامجاً لقمتين، «قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية»، و«قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية»، بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي العربية والدول العربية، حيث تم خلال القمتين مناقشة سبل تعزيز العلاقات المشتركة في المجالات كافة، وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي.


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