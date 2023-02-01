«بوبيان»: طرح خدمة التحصيل الفوري للمستحقات التجارية

مال وأعمال

أعلن بنك بوبيان عن طرح خدمة جديدة تقدم لأول مرة في السوق المحلي والمتخصصة في التحصيل الفوري للمستحقات التجارية بالنسبة للموردين وتمديد فترة المدفوعات التجارية للمشترين مع امكانية تحقيق عائد على تلك المدفوعات من خلال حلول تكنولوجية متكاملة تتمثل في المنصة الذكية لتمويل سلسلة التوريد. وقال الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات في بنك بوبيان عبدالسلام الصالح «تعتمد الخدمة المقدمة من بنك بوبيان على دخول البنك كطرف ثالث بين البائع والمشتري من خلال معاملات تجارية يقوم بها البائع (المورد) ببيع السلع المختلفة على الحساب للمشتري، ومن ثم يتنازل البائع عن تلك المستحقات الناشئة للطرف الثالث (بنك بوبيان) مقابل نسبة خصم متفق عليها مسبقاً، مع امكانية تمديد فترة المدفوعات للمشتري مجاناً». وحول المستفيدين من هذه الخطوة المميزة لبنك بوبيان اوضح الصالح «ان الاتفاقية التي تبرم بين البنك و البائع و المشتري لن تؤثر في الترتيبات التجارية بين البائع و المشتري وإنما ستعود بالنفع على جميع الاطراف».

أهمية الخدمة الجديدة

وحول أهمية الخدمة الجديدة اضاف الصالح أنه يأتي مواكباً لرؤية بوبيان الإستراتيجية لتقديم خدمات إضافية مميزة للعملاء من خلال رقمنة العمليات وتوفير مجموعة متنوعة من الخدمات.

وأكد ان المنصة الذكية للتمويل ستفتح آفاقًا جديدة للعملاء لإدارة السيولة بشكل أفضل من خلال تحسين القوائم المالية للشركات بنسب مالية مفضلة.

واشار الصالح «تعتبر السيولة من أهم الاسس التى تقوم عليها الشركات لاسيما في حال رغبتها بالتوسع في أنشطتها حيث يعتبر المنتج الجديد رافداً اساسياً وحافزاً قوياً لها للاستمرار اذ سيحسن من المؤشرات المالية للشركات ويقلل من اعتمادها على الاقتراض. وأضاف ان من خلال التحول الرقمي بإمكان العميل الآن الانضمام إلى المنصة الذكية لتمويل سلسلة التوريد، ليستفيد من الخدمات المقدمة لإجراء المعاملات رقمياً بشكل كامل مثل إنشاء الفواتير وطلب التمويل لخصم الفواتير او تمديد المدفوعات والموافقات والتسويات بالاضافة إلى الخدمات الاخرى، مما يسهم في تحويل المعاملات التجارية من ورقية إلى رقمية.

دعم الشركات

من جانبه، قال المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات في البنك أشرف سويلم ان هذا المنتج المدعم بالمنصة الذكية لتمويل سلسلة التوريد سيحقق أهدافاً تتماشى مع رؤية الكويت 2035 من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بمعدلات خصم تنافسية تلائم طبيعة واحتياج العمل دون تحميلها على قوائم الشركة المالية مشيراً ان المستحقات المدينة ستتحول مباشرة إلى سيولة نقدية، فضلاً عن دعم التحول الرقمي وتنشيط التجارة الرقمية والمساهمة في دعم الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقع سويلم أن يشهد المنتج الجديد و المدعم بالمنصة الذكية لتمويل سلسلة التوريد اقبالاً كبيراً من البائعين والمشترين خصوصا في ظل رقمنة العمليات التجارية بطريقة سهلة وآمنة بالاضافة إلى المزايا الاخرى، مشيراً إلى ان هذا الحل المبتكر يأتي ضمن سعي بوبيان الدائم للقيام بدوره كمؤسسة مالية تسعى إلى المساهمة لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية المحلية وتحفيز النمو الاقتصادي والتجاري.

