«المركز» نظَّم أول فعالية للموظفين لعام 2023

مال وأعمال

في إطار حرصه على الاهتمام بكوادره البشرية، أقام المركز المالي الكويتي «المركز» أول فعالية للموظفين لهذا العام. وتأتي الندوة التي تحمل عنوان «رؤى حول التغيير: كيف تؤثر طريقة التفكير والانضباط على التحفيز والأداء»، تماشياً مع ركيزة « بناء القدرات البشرية»، وهي إحدى ركائز المسؤولية الاجتماعية للشركة.

وقدمت زينة الزبن، مؤسسة شركة مسار للاستشارات النفسية والاجتماعية، في الندوة نهجاً علمياً للتحفيز وممارسة العادات الصحية والارتقاء بالإمكانات الفردية والتغلب على الضغوطات، وخاصة ما بعد الجائحة. وقد نُظّمَت الجلسة لمساعدة فرق عمل «المركز» على مواصلة خدمة العملاء بكفاءة، والاستفادة من النصائح العملية حول كيفية التكيف بثقة مع التغيير المصاحب لتطور «المركز» من خلال استراتيجيته الجديدة.

وتُعد ندوة «رؤى حول التغيير» الفعالية الأولى ضمن مجموعة واسعة من الأنشطة والدورات التدريبية والفعاليات التي تديرها إدارة الموارد البشرية في «المركز» على مستوى الشركة، مسترشدةً باستراتيجية بيئة العمل الداخلية التي تهدف إلى تعزيز المشاركة العامة للموظفين، وتعزيز الروح المعنوية في مكان العمل، والإنتاجية، نحو تحقيق الهدف العام المتجسد في تعزيز مناخ عمل متماسك وصحي.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال بيتر كيلي، نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في «المركز»: «نحرص في «المركز» على تهيئة بيئة أعمال تعطي الأولوية للحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة الحقيقية، وبناء القدرات البشرية بجميع أشكالها. وقد مهدت هذه الندوة الأولى في عام 2023 الطريق لمزيد من المناقشات حول خدمات دعم صحة الموظفين في «المركز». كما ساعدت في إزالة الحواجز المتعلقة بتناول الموضوعات المهمة والحساسة في كثير من الأحيان حول خيارات نمط الحياة والصحة العقلية، وهي نتيجة كنا نهدف بشكل خاص إلى تحقيقها. ونتطلع إلى إشراك أعضاء فريق «المركز» في المبادرات ذات الصلة خلال الأشهر المقبلة». وقد تجلى التزام «المركز» في تحقيق التأثير الإيجابي على الحياة الشخصية والمهنية والعائلية لموظفيه طوال عام 2022، من خلال سلسلة من الفعاليات التي حظيت بحضور كبير لمساعدة الموظفين وتمكينهم من تحقيق التوازن بين العديد من الضغوط المتضاربة التي يمكن أن نواجهها جميعاً بشكل يومي. وفي ظل التوجه العام بأن يكون عام 2023 عاماً تحولياً في «المركز»، تتطلع الشركة إلى تعزيز سمعتها بصفتها مكان العمل الأمثل للعديد من أفضل وألمع المواهب في قطاع الاستثمار في الكويت.

