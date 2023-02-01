«وربة» أطلق إرشادات توعوية

مال وأعمال

يواصل بنك وربة دعمه، ومساهماته الفاعلة لحملة «لنكن على دراية» خلال عام 2023، وهي حملة توعوية بمبادرة من بنك الكويت المركزي، واتحاد مصارف الكويت، لتسليط الضوء على حقوق العملاء، وتوعيتهم، فيما يتعلق بالتعامل مع البنوك، وذلك ضمن التزامه بتوعية العملاء حول حقوقهم، وكيفية المحافظة على حساباتهم ومدخراتهم.

وتستهدف حملة التوعية بحقوق العملاء مجالات التمويل الشخصي، سواء التمويلات الاستهلاكية أو الإسكانية، وآلية تقديم الشكاوى بشأن الخدمات المصرفية، والبطاقات المصرفية المتنوعة، وطرق تفادي التعرض لعمليات الاحتيال والتوعية بالمخاطر التي قد يتعرض لها العملاء والاستثمارات العالية المخاطر والتوعية بحقوق العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تتناول النصائح المتعلقة بالأمن السيبراني، وحماية الحسابات المصرفية، وصولاً إلى توضيح آليات تقديم الشكاوى، مع التعريف بمهام القطاع المصرفي، ودوره في تحفيز الاقتصاد وتنميته.

وحول هذه الحملة، قال أيمن المطيري مدير قطاع التسويق والاتصال المؤسسي في بنك وربة: نحرص في بنك وربة على نشر الثقافة المالية، وثقافة الادخار والاستثمار، إضافةً إلى توعية العملاء والشركاء بخدمات ومنتجات البنوك الإسلامية، وكيفية الاستفادة منها، وذلك عبر نشر المواد التثقيفية والنشرات التوعوية على منصات التواصل الاجتماعي، وجميع القنوات الإلكترونية للبنك، بهدف تسليط الضوء على حقوق العملاء وتوعيتهم بشأن حقوقهم والتزاماتهم عند التعامل مع البنوك.

وتابع المطيري قائلاً: يحرص بنك وربة على القيام بمثل هذه الحملات والبرامج التوعوية المصرفية ، حيث يقدم هذه المبادرات بشكل منتظم على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى إرسال الرسائل الرقمية عبر تطبيق وربة أون لاين وإرسال رسائل نصية SMS، مؤكداً على التزام بنك وربة بدعم الاستدامة على المستويين المجتمعي والاقتصادي، في مبادرات يتم اختيارها وتحديدهـا استراتيجياً بما يعود بالنفع على البنك بشكل خاص، وعلى البلاد بشكل عام، كما يقيم البنك مسابقات دورية عبر الإذاعات بهدف التوعية المجتمعية». وأشار المطيري إلى أن «وربة» يعمل بشكل دائم على تنظيم العديد من الدورات التدريبية لموظفيه لرفع خبراتهم في مجال عمليات الاحتيال ومكافحة الجرائم المالية خاصة الإلكترونية، ويحثهم على نقل هذه المعلومات بشكل مبسط، ومركز إلى العملاء والشركاء من خلال الاتصال المباشر، في مواقع تقديم الخدمة وعبر أدوات وقنوات التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أن «وربة» يكثف رسائله المتعلقة بالحملة إلى الموظفين بغرض الاستفادة من تواصلهم المباشر مع العملاء، لتحقيق أقصى قدر من التوعية الفاعلة وتحقيق أهداف الحملة. وأفاد المطيري بأن «وربة» يستهدف من خلال مجموعة متوالية من الرسائل الموجهة للموظفين، تتزامن مع استمرار جهوده في ذات المجال لتوعية العملاء، تحقيق أقصى قدر ممكن من الأهداف الموضوعة ضمن الحملة المستمرة حتى نهاية العام الحالي، وبأعلى مستوى من الفاعلية، حيث يعتمد على قدرة التواصل واللقاء المباشر بين الموظفين والعملاء لإيصال جملة الرسائل الأساسية المتعلقة بتعزيز الثقافة الائتمانية والمالية والمصرفية لدى العملاء وبالتالي انتقالها وشمولها للمجتمع كله. واختتم المطيري: «لقد حرصنا في الفترة الأخيرة التعاون مع كافة الجهات ذات الصلة بما فيها وزارة الداخلية، لتقديم نصائح إرشادية عن الأمن السيبراني خاصة لعملاء البنك لحماية حساباتهم البنكية من الاختراقات.

