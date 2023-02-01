تعريفات جمركية موحدة بالدول العربية

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تونس - «كونا»: أعلن مدير ادارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية بهجت أبو الناصر أن الدول العربية تعمل على انشاء الاتحاد العربي الجمركي ووضع تعريفات جمركية موحدة. جاء ذلك في تصريح صحافي ادلى به الناصر على هامش الاجتماع الـ40 للجنة الاتحاد الجمركي العربي الذي استضافته الادارة العامة للجمارك التونسية.

واوضح ابو الناصر ان من شأن هذا التوجه ان يحقق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية مؤكدا أن هذا الاجتماع الذي تستضيفه يعتبر مرحلة من مراحل اقامة الاتحاد الجمركي العربي.

واشار في هذا السياق الى أنه تم الانتهاء من اعداد القانون الجمركي العربي الموحد واللائحة التنفيذية والإجراءات الموحدة مضيفا أنه سيتم خلال الاجتماعات المقبلة بحث ملفات تحديد التعريفة الموحدة ووضع آلية توزيع الحصيلة الجمركية بين الدول الاعضاء وحجم التعويضات للدول المتضررة والمرونة والتدرج في اقامة الاتحاد الجمركي وطبيعة السلع الحساسة ودعم الصناعة الوطنية.

غير ان أبو الناصر رجح ان يتم الانتهاء من كل هذه المسائل واطلاق الاتحاد الجمركي العربي خلال عامين.

من جهته، قال العميد بالادارة العامة للجمارك التونسية العربي لفات إن الاجتماع الـ40 للجنة الاتحاد العربي الجمركي ينعقد لبحث تحديد تعريفة عربية موحدة للاتحاد الجمركي العربي تجاه الدول والتكتلات الأخرى على غرار الاتحاد الأوروبي ومناقشة عديد الدراسات حول حماية الاقتصاد وكيفية توزيع الحصيلة الجمركية.

واكد أن الاعضاء يعملون من أجل ألا تتضرر كل الدول العربية من التعريفة الموحدة باعتماد اختلاف ركائز الاقتصاد في هذه الدول.

