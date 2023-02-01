الصقر: نمو استثنائي في أرباح «الوطني» مع الأداء التشغيلي

مال وأعمال

قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر إن الوطني حقق أعلى أرباح سنوية في تاريخ البنك، مما يعكس فعالية استراتيجيته الحكيمة ومركزه المالي القوي.

وأضاف الصقر على هامش مؤتمر المحللين لنتائج السنة المالية 2022، أن ارتفاع صافي ربح المجموعة بنسبة 40.5% على أساس سنوي في العام 2022 ليصل إلى 509.1 ملايين دينار جاء بدعم من قوة الأداء التشغيلي وتحسن تكلفة المخاطر.

وأشار إلى أن تلك النتائج القوية تشكل تأكيداً على نجاح البنك في اتباع النهج الاستباقي ومرونة نموذج أعماله وقدرته على اقتناص الفرص الفريدة.

وأكد أن الأولويات الاستراتيجية للمجموعة تركز على مواصلة تحقيق التوازن بين الاستثمارات الطويلة الأجل والوفاء بالالتزامات المالية الحالية في إطار السعي لتعزيز النمو في ظل صعوبة البيئة الاقتصادية في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن الوطني رسخ أسساً قوية من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في موظفيه، وعملياته، والتطور التكنولوجي، وما يقدمه من خدمات ومنتجات مميزة.

وأوضح الصقر أن البنك سيواصل العمل ترسيخ ريادته في السوق المحلية للاستفادة من الانتعاش المتوقع لأنشطة الأعمال الذي سينعكس بصورة إيجابية على الخدمات المصرفية للشركات وتعزيز قدرات البنك على تقديم منتجات وخدمات مبتكرة.

وبين الصقر أن الوطني سوف يواصل أيضاً توسيع نطاق أعماله عبر أسواق وقطاعات النمو الرئيسية، مشيراً إلى أنه وبفضل العلامة التجارية المميزة للمجموعة نجح البنك خلال عام 2022 في الحفاظ على قوة عملياته الدولية على صعيد مجموعة متنوعة من أنشطة الأعمال وتنفيذ عدد من الصفقات المختلفة بما يتماشى مع مبادراته الاستراتيجية للحفاظ على محفظة ائتمانية قوية وقاعدة تمويل متنوعة. وعلى صعيد إدارة الثروات، أكد الصقر مواصلة زيادة الحصة السوقية في إدارة الأصول من خلال توفير علاقات استثنائية تعتمد على الحلول والخدمات الاستشارية. موضحاً أن البنك يهدف للاستمرار في زيادة قاعدة عملائه الحالية في الكويت مع التوسع أيضًا في الأسواق الإقليمية مع التركيز بشكل خاص على المملكة العربية السعودية.

وأشار الصقر إلى أن العام 2022 شكل نقطة تحول في مسيرة الاستدامة، حيث قام البنك بتدشين استراتيجيته الجديدة لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والتي تعكس رؤيته للتركيز على دمج تلك المعايير في صميم كافة أنشطته وأعماله، هذا إلى جانب إصدار إطار التمويل المستدام.

قال الصقر: «قمنا أيضاً بتعزيز الشفافية واخذنا زمام المبادرة كالمؤسسة المالية الوحيدة على مستوى الكويت التي تلتزم الإفصاح عن الأثر البيئي لأنشطة أعمالنا وحصولنا على تصنيف C وفقاً لمعايير مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون (CDP) والذي يعد من أعلى التصنيفات على مستوى المؤسسات المالية في منطقة الخليج. وإيماناً منا بدورنا الريادي لتفعيل دور التنمية الاقتصادية المستدامة ودعم رؤية 2035 «كويت جديدة»، قمنا مؤخراً بالإعلان عن التزامنا الحياد الكربوني بحلول عام 2060 انسجاماً مع تعهد الدولة المعلن سابقاً. كما قمنا بتحديد أهدافاً مرحلية لخفض إجمالي الانبعاثات التشغيلية بنسبة 25% بحلول عام 2025».

وفي معرض رده على سؤال حول مساهمة مصر في الميزانية العمومية للمجموعة وأرباحها، قال الصقر: «بنك الكويت الوطني - مصر يمثل أقل من 5% من حجم الميزانية العمومية، وهي نسبة ليست ذات أهمية كبيرة، لكن تأثير تخفيض قيمة الجنيه المصري جعل البلاد تمر بظروف اقتصادية صعبة نتيجة لهذا الانخفاض الأخير. ولا تزال عملياتنا في مصر مربحة للغاية واتجاهات الربحية مرضية ونرى توقعات أفضل للمرحلة المقبلة. ومع ذلك، أود أن أقول إن تحويل الأرباح المحلية إلى ميزانيتنا المالية الموحدة المقومة بالدولار الأميركي قد تعرض لانخفاض وتراجعت مساهمة البنك في مصر، وكان هذا هو التأثير الرئيسي على نتائجنا المالية من تخفيض قيمة العملة».

وحول تطورات سوق ترسية المشاريع في الكويت أكد الصقر أن المشهد السياسي يبقى هو المحرك الرئيسي لوتيرة إسناد المشاريع. وعلى جانب المشاريع، فقد تراجع وتيرة ترسية المشاريع بنسبة 32.5% مقارنة بالعام السابق، التي كانت في الأساس عند حدها الأدنى. موضحاً أن كلا العامين شهد عدة تأخيرات تشريعية، واضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد، وتكاليف أعلى تعزى إلى ارتفاع تكلفة المواد والعمالة.

وأوضح: بلغ إجمالي قيمة المشاريع المسندة للعام 832 مليون دينار، لكن ما كان واعدًا هو نشاط المشاريع خلال الربع الرابع حيث تسارعت وتيرته مسجلاً أكثر من 380 مليون من إجمالي قيمة المشاريع المسندة خلال عام 2022.

بشأن سياسية التوزيعات التي ينتهجها البنك أشار الصقر إلى أن توزيعات الأرباح البالغ 35 فلسًا تعتبر ضمن نسبة التوزيعات المستهدفة، والتي تتراوح بين 50 و60%، مضيفاً أن تحديد سياسة توزيع الأرباح يأتي بعد النظر في إجمالي متطلبات رأس المال للحفاظ على نسب جيدة من الاحتياطيات الرأسمالية.

قوانين مهمة

وفي رده على سؤال حول قانون الرهن العقاري أكد أن قانون الرهن العقاري أو قانون الدين العام، لهما أهمية بالنسبة للاقتصاد الكويتي، واقرار كلا القانونين مرهون بتحسن أوضاع المشهد السياسي، مشيراً إلى أنه وجهة بشأن أهمية القانونين والفرص التي ينطويان عليها لم تتغير. مؤكداً أهمية قانون الرهن العقاري، كونه ضرورياً كأداة تمويل لسوق الإسكان في الكويت الذي يمر حاليًا بأزمة تمويلية، خاصة القطاع السكني. وأوضح الصقر أن تحديات إقرار القانون ستظل قائمة حتى نشهد تحسنًا في أوضاع المشهد السياسي، وهو الأمر الذي سيحدث عاجلاً أم آجلاً.

