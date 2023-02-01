رونغي: النتائج تعكس قوة ميزانية البنك

مال وأعمال

قال المدير المالي للمجموعة سوجيت رونغي إن نتائج بنك الكويت الوطني للعام 2022 تعكس استمرار تحسن محركات التشغيل الأساسية، والنمو القوي للأصول على أساس سنوي، وانخفاض مخصصات الخسائر الائتمانية ومخصصات انخفاض القيمة، وقوة الميزانية العمومية، وتزايد مستويات السيولة، ومتانة قاعدة رأس المال.

وقال رونغي: «المجموعة سجلت نمواً في صافي القروض بنسبة 6.5% في العام 2022. والتي تأثرت سلباً إلى حد ما نتيجة لتحركات العملات الأجنبية. وعلى الرغم من توافر مجموعة قوية من القروض قيد التنفيذ، إلا انه نظراً للديناميكيات العالمية السائدة وحالة عدم اليقين الناتج عن توقيت عمليات السحب، فإننا نتوقع أن تنمو القروض في عام 2023 بتسجيل نمواً يتراوح ما بين المتوسط والمرتفع في خانة الاحاد».

وأكد أن عام 2022، شهد مزيجًا من نمو القروض بمختلف قطاعات التجزئة والشركات والشقين التقليدي والإسلامي على مستوى كافة عمليات البنك.

وتوقع رونغي استمرار المسار خلال 2023، والذي سيكون مزيجًا من قطاع الأفراد والشركات في الكويت وخارج الكويت إضافة إلى أن لدى البنك مجموعة قوية من الصفقات الائتمانية المعتمدة، والتي من المتوقع تنفيذها خلال عام 2023.

وحول التوقعات بشأن تكلفة المخاطر عام 2023 أكد رونغي أن المجموعة استفادت خلال عام 2022 من الانخفاض الكبير في المخصصات نتيجة رد المخصصات المتراكمة خلال السنوات السابقة. ولكن معدل تكلفة المخاطر البالغ 3 نقاط أساس لا يمثل توقعاتنا المستقبلية.

