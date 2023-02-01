البحر: «الوطني» يركز على أجندة التنويع والتحول الرقمي

مال وأعمال

قالت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر إن النتائج المالية المميزة التي حققها البنك خلال هذه الفترة المالية تشكل استمراراً للأداء القوي الذي سجله الوطني على مدار عام 2022.

وأكدت البحر في مقابلة مع قناة بلومبيرغ العالمية أن الوطني عزز ميزانيته العمومية على الصعيدين المحلي والدولي وعبر قطاعات الأعمال المختلفة، بما في ذلك قطاع الشركات والتجزئة والتمويل الإسلامي، مما مكنا من الحفاظ على ريادتنا في الاسواق.

وأشارت إلى نجاح البنك في الحفاظ على معدلات استثنائية من الجودة الائتمانية ونسب رسملة قوية، مما أفسح المجال لإمكانية خفض تكلفة المخاطر وزيادة ربحية السهم، مشيرة إلى مواصلة الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة حيث لعب نمو حجم الودائع دوراً جوهرياً في تعزيز نمو الهوامش.

وعلى صعيد استراتيجية المجموعة، أوضحت البحر أن البنك واصل التركيز على المضي قدماً في تطبيق أجندة التنويع والتحول الرقمي، بينما استمرت عروض إدارة الثروات في اكتساب الزخم في الأسواق المختلفة.

وحول التوقعات عام 2023، أكدت البحر أن نظرة البنك ما زالت تتسم بالتفاؤل والايجابية وذلك في ظل اتضاح الرؤية مع مرور الوقت فيما يتعلق بالعديد من عوامل عدم اليقين التي نشهدها في وقتنا الحاضر خاصة بالنسبة لآفاق الاقتصاد الكلي العالمي. وأوضحت أن التوقعات ترجح أن تظل أسعار النفط مستقرة إلى حد كبير بالقرب من المستويات الحالية مما ينعكس ايجابياً على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ومن ثم يزداد حجم أنشطة الأعمال.

وأشارت إلى أنه في ظل بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، وبفضل ما يتمتع به البنك من المركز المالي القوي والنهج المحتفظ لتجنب المخاطر وتنوع تدفقات الإيرادات، من المتوقع أن نواصل تسجل نمواً ملحوظاً في صافي الأرباح خلال عام 2023. وحول أولويات البنك التوسعية أكدت البحر أن التركيز ينصب على تعزيز تواجد البنك في بعض أسواق النمو الرئيسية، مع التركيز بصفة خاصة على دول مجلس التعاون الخليجي ومصر.

وأشارت إلى أن السعودية تعتبر من أبرز الأسواق المهمة للمجموعة، حيث يقترب البنك من الوصول إلى المستويات المستهدفة على كل الأصعدة كما تنسجم التطورات التي نشهدها في السوق السعودي بشكل كامل مع المبادرات الاستراتيجية الرئيسية للمجموعة.

وأوضحت أن الوطني يستخدم استراتيجيته للتحول الرقمي والنجاح الذي حققه في إطلاق تجربة مصرفية رقمية في الكويت كقاعدة للانطلاق بهدف تعزيز النمو والتوسع الإقليمي، مع التركيز بصفة خاصة على التركيبة السكانية من الشباب والخدمات المصرفية للأفراد خاصة في السعودية ومصر، مشيرة إلى أن السوق السعودي يعد من الأسواق المربحة فيما يتعلق بنشاط إدارة الثروات مما يمثل حجر الزاوية الآخر في استراتيجية النمو الخاصة بالمجموعة.

وقالت البحر: «وفي إطار المنصة العالمية لإدارة الثروات التي أطلقناها مؤخراً، نسعى بنشاط لتوسيع نطاق أعمالنا في السوق السعودي، وتساهم العلامة التجارية المميزة لبنك الكويت الوطني في القيام بدور جوهري في تنمية الأصول المدارة في المملكة».

وأشارت إلى أنه وفي الأسواق المتقدمة الأخرى، نواصل التركيز على فرص البيع المتقاطع، ودمج عروضنا لتعزيز أنشطة الأعمال وزيادة مساهمة الفروع الخارجية في أرباح المجموعة. وحول مدى الاستفادة من دورة أسعار الفائدة المرتفعة، شددت البحر على أنه بفضل العلامة التجارية الرائدة للبنك، بإمكاننا تحقيق اقصى استفادة من المعدلات المرتفعة بصفة عامة بما ينعكس بصورة إيجابية على هوامش الربح وربحية السهم. ونظراً لأن الودائع تحت الطلب وودائع الادخار لا تتسم بالحساسية الشديدة تجاه أسعار الفائدة، فبالتالي يسمح هذا الوضع بزيادة هوامش الربح.

وحول ضعف قيمة الجنيه المصري وتأثير ذلك في البنك شددت البحر على أن المجموعة تنظر لمصر باعتبارها أحد أبرز الأسواق الاستراتيجية لأعمالنا، ودائماً ما نطلق عليها اسم السوق المحلي الثاني.

وأشارت إلى أنه سعلى الرغم من أن التحركات الأخيرة لخفض قيمة الجنيه المصري وما نتج عنها بعض الصدمات القصيرة الأجل للاقتصاد وساهمت في زيادة الضغوط التضخمية، فإن مصر تسير في الاتجاه الصحيح.

